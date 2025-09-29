 / 

Moldavia, filo europeisti vincono le elezioni con oltre il 50% dei voti

MILANO (ITALPRESS) - Dopo lo scrutinio del 99,5% delle schede, il blocco filo europeista attualmente al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. In particolare, il Partito d'Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo.(ITALPRESS).Foto: Ipa Agency

