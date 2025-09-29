Prima gioia per il Parma, Pellegrino affonda il Toro

PARMA (ITALPRESS) - La testa di Pellegrino (doppietta) e il cuore gialloblù. Carlos Cuesta e il suo Parma vincono così la prima gara in Serie A, sconfiggendo 2-1 il Torino e facendo esultare il Tardini. Baroni conferma la difesa a tre, con Ismajli, e il doppio trequartista: Ngonge e Vlasic dietro al Cholito Simeone. Risponde col tridente anche Cuesta, che osa dopo gli assetti difensivi delle prime giornate: 3-4-1-2 con Oristanio dietro a Cutrone-Pellegrino. Ottimo il ritmo del Parma in avvio, ma è il Toro a rendersi pericoloso: Ngonge sfiora la rete, Simeone impegna Suzuki che compie un autentico miracolo. I granata sognano la rete, ma vengono duramente puniti al 36', quando l'arbitro Collu punisce un tocco col braccio di Ismajli. C'è il rigore per il Parma, in un episodio molto simile a quello del penalty assegnato al Verona contro la Juventus, e Pellegrino trasforma per l'1-0. Bernabè e Asllani flirtano col gol, ma si va al riposo con questo risultato. Nella ripresa Pellegrino si vede annullare la rete del raddoppio per un fallo pregresso su Israel, poi il Toro pareggia: eurogol di Ngonge, autore di una prova strepitosa, e Suzuki spiazzato. Casadei sfiora il vantaggio, Maripan rischia l'autogol e la gara si accende, col Parma che fornisce l'impressione migliore. I ducali esultano ancora al 72', su azione da corner: assist di Valeri e testa di Pellegrino, che bissa la doppietta dell'anno scorso contro il Torino. L'argentino risulta decisivo con due giocate alla Icardi e si prende la scena, mentre i suoi compagni dominano in lungo e in largo nei minuti finali: l'ex Velez sfiora anche la tripletta. Il Parma continua ad attaccare e non si ferma, il Toro invece prova a cambiare le cose inserendo Aboukhlal e Njie. Mosse che non cambiano la partita, visto che il Toro è inconcludente e frenetico, con l'ex Tolosa che entra malissimo in gara. Contiene i rivali e vince 2-1 il Parma, con una ripresa strepitosa e un Pellegrino da sogno: prima vittoria per Cuesta, che sale a 5 punti. Scavalcato proprio il Toro, fermo a 4 punti e ancora ko, nonostante un buon primo tempo. - foto Ipa Agency -(ITALPRESS).