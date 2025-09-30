Gli studenti della Scuola agraria di Grinzane Cavour impegnati nella vendemmia e vinificazione del Barolo 2025

Nelle vigne impiantate ai piedi dell’antico Castello di Grinzane Cavour, dove circa dieci ettari vitati a Nebbiolo atto a Barolo DOCG costituiscono il laboratorio esperienziale della Scuola Agraria, gli studenti vivono nel corso di queste settimane le fasi clou del ciclo produttivo della vite: la vendemmia dell’uva e la vinificazione presso la storica cantina sperimentale.





Passo per passo, sotto la guida dei docenti e del personale tecnico specializzato, i ragazzi sperimentano ogni fase del processo enologico, imparando direttamente sul campo le tecniche colturali, le cure necessarie al vigneto e le pratiche di cantina che elevano le qualità delle produzioni vitivinicole dei territori delle Langhe e del Roero. Le prospettive dell’attuale annata agraria, unita alla particolare vocazione del territorio locale, fanno presagire l’ottenimento di un vino Barolo 2025 di ottima qualità sensoriale, ricco e pregiato nell’espressione delle caratteristiche organolettiche tipiche.





Nel corso dei cinque anni che caratterizzano il percorso formativo di questa scuola secondaria superiore, gli allievi hanno la possibilità di consolidare l’esperienza in merito alle operazioni colturali fondamentali — potatura secca, legatura, diradamento e concimazione — nonché la difesa integrata dai patogeni ed acquisire padronanza sulle scelte agronomiche che garantiscono qualità e sostenibilità del vigneto. Quando giunge il momento della raccolta, le uve selezionate vengono trasformate in vino presso la cantina sperimentale della sede centrale di Alba, che periodicamente accoglie gli studenti per condurre le fermentazioni, monitorare i mosti, operare le analisi chimico-biologiche e accompagnare il processo fino all’imbottigliamento, con particolare attenzione all’equilibrio aromatico e al profilo sensoriale finale.





Queste attività pratiche si inseriscono in un percorso didattico organico che non si limita a trasmettere competenze tecniche, ma si propone di formare figure professionali capaci di inserirsi da subito nel settore vitivinicolo e, al contempo, di proseguire gli studi nelle sedi terziarie. Infatti, la Scuola Agraria di Grinzane Cavour sostiene che i suoi diplomati possano essere protagonisti anche nei percorsi IFTS, ITS o universitari, potendo così specializzarsi ulteriormente nel campo dell’enologia, dell’agricoltura di precisione, del marketing del vino e della gestione sostenibile delle filiere. In questo modo, il cammino formativo si apre sia verso sbocchi lavorativi diretti — nelle cantine, nelle aziende agricole, nelle realtà agrituristiche o in imprese vitivinicole — sia verso una prosecuzione accademica, offrendo agli studenti strumenti adeguati per affrontare le sfide del mondo del lavoro moderno.





Inoltre, nel curriculum formativo trovano spazio fin dal primo anno rilevanti attività pratiche di analisi del terreno, biologia vegetale, chimica applicata, fitopatologia, ma anche moduli teorici di economia agraria, logistica, marketing enologico ed agroalimentare: discipline che consentono di collegare la pratica di vigna e cantina con la gestione strategica dell’impresa viticola e con le dinamiche del mercato globale del vino. Grazie a questa impostazione integrata, gli studenti sviluppano non soltanto la manualità e l’esperienza in campo, ma anche una visione imprenditoriale, consapevole dei vincoli ambientali e delle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.



Con l’impegno quotidiano sul terreno e in laboratorio, la Scuola Agraria di Grinzane Cavour conferma di essere non solo una fonte di competenze agricole, ma un punto di riferimento per la formazione dei professionisti del futuro. Coloro che scelgono questo indirizzo non ricevono solo un diploma: acquisiscono una prospettiva che guarda al mercato, all’università e all’evoluzione del comparto vitivinicolo.





L’invito, rivolto in particolare alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027, è di partecipare alle giornate di scuola aperta previste per i prossimi mesi; le informazioni saranno rintracciabili sul sito della scuola www.iisumbertoprimo.it nell’apposita sezione orientamento. Inoltre è possibile richiedere informazioni sul percorso di studi all’indirizzo segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it oppure, telefonicamente, al numero 0173-26.21.96.



