Agricoltura | 30 settembre 2025, 16:11

La Provincia di Cuneo alla Fiera Zootecnica e della meccanizzazione agricola di Caramagna Piemonte

Premiati gli allevatori, un segno di vicinanza a un settore fondamentale per la Granda

La Provincia di Cuneo alla Fiera Zootecnica e della meccanizzazione agricola di Caramagna Piemonte

Il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, insieme al Consigliere provinciale Davide Sannazzaro, ha preso parte lunedì 29 settembre alla Fiera Zootecnica e della meccanizzazione agricola, promossa nell’ambito della tradizionale Sagra della battuta al coltello. La manifestazione si è svolta dal 26 al 29 settembre in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Beata Caterina Mattei.

In questa cornice si è tenuta la cerimonia di premiazione degli allevatori di bestiame partecipanti alla Fiera, momento al quale ha presenziato il Presidente Robaldo per testimoniare l’attenzione e la vicinanza della Provincia a un comparto che riveste un ruolo strategico per l’economia e l’identità del territorio cuneese.

«La zootecnia è una delle colonne portanti della nostra Granda: sostenere chi ogni giorno lavora con dedizione e professionalità in questo settore significa difendere le radici, i valori e il futuro delle nostre comunità» ha dichiarato Robaldo.

La Fiera e la Sagra hanno visto una grande partecipazione di pubblico, confermandosi un appuntamento di rilievo per il mondo agricolo e per la valorizzazione delle tradizioni locali.

