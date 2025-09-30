A Roccaforte Mondovì la prima edizione del Trofeo “Alpini Resistenti”

Sabato 27 Settembre, in località Baracco, nel Comune di Roccaforte Mondovì, ha avuto luogo il “primo trofeo Alpini Resistenti” organizzato dalla Sezione ANA Mondovì in collaborazione con l’associazione sportiva PAM Mondovì.

La manifestazione podistica si è svolta su un percorso di sei chilometri ed ha visto prevalere: nella categoria uomini Baravalle G., nella categoria donne Bonelli E., nella categoria Alpini Bongiovanni M., nella categoria società la PAM Mondovì con il maggior numero di iscritti.

La premiazione ha visto presenti il Presidente della Sezione Alpini Mondovì (Armando Camperi), il Sindaco di Roccaforte Mondovì (Paolo Bongiovanni) e il consiglieri referente per lo Sport della Sezione ANA Mondovì (Renzo Ferrero) e il capogruppo del Gruppo Alpini Roccaforte (Danilo Dellapiana).

Ringraziando i Volontari ANA presenti, il Volontari della Protezione Civile ANA, gli uffici del Comune di Roccaforte Mondovì, Il Direttivo dell’ANA Mondovì, gli atleti e tutti coloro che hanno presenziato e collaborato per la realizzazione della manifestazione, gli organizzatori annunciano l’appuntamento per il 2026 per la seconda edizione.