Busca riconosce l'impegno di Marco Villois: targa per 17 anni nella Protezione Civile

Lunedì 29 settembre, prima dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha consegnato a Marco Villois la targa di riconoscimento per i 17 anni di servizio all'interno del Gruppo di Protezione Civile di Busca.



Il sindaco Ezio Donadio e l’assessore al Volontariato Bruno Olivero, insieme agli assessori e consiglieri comunali, hanno espresso il ringraziamento a nome di tutta la comunità.



«L’impegno dei volontari della Protezione Civile rappresenta un prezioso esempio di servizio alla collettività – ha dichiarato il sindaco Ezio Donadio –. Un sincero ringraziamento per il tempo e la dedizione che, negli anni, continuate a dedicare alla popolazione e al territorio».