Cherasco celebra la settimana del Pianeta Terra con una conferenza sull'evoluzione vegetale

Dal 5 al 12 ottobre 2025 si celebrerà la XIII edizione della Settimana del Pianeta Terra, un festival nazionale delle Geoscienze che si svolge ogni anno. Gli obiettivi del festival sono: sensibilizzarei cittadini nei confronti dei rischi connessi ai pericoli naturali; educare alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo ecosostenibile e alla transizione ecologica; promuovere il turismo culturale sensibile ai valori ambientali.

In concomitanza di questo evento, nella Città di Cherasco si terrà una conferenza mercoledì 8 ottobre alle ore 20.45 presso il Salone Consigliare (in Via Vittorio Emanuele 79).

Il tema dell’incontro sarà “Radici antiche, futuro comune: l’evoluzione vegetale e la nostra responsabilità sulla terra”. In quest’occasione si parlerà del ruolo delle piante nella storia del pianeta e nella vita dell’uomo e si ripercorrerà il loro lungo viaggio evolutivo, dalle prime specie emerse sulla terraferma fino al successo delle angiosperme. Verranno, inoltre, poste in evidenza le straordinarie strategie adattative sviluppate dal mondo vegetale: dalla resistenza alla siccità alle forme carnivore.

Il relatore della conferenza sarà il botanico Matteo Giordanengo.

Iscrizione non necessaria, ingresso libero

Per informazioni: Ufficio Segreteria Eventi

0172 427015 - eventi@comune.cherasco.cn.it

Info: www.settimanaterra.org/node/5360