Cuneo, commemorato il Tenente Alpino Giorgio Bellante con una lapide al Memoriale della Divisione Cuneense

Una significativa e toccante cerimonia si è svolta martedì 23 settembre presso il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, nella vecchia stazione ferroviaria di Cuneo Gesso.

In questa occasione è stata consegnata una lapide alla memoria del Tenente Artigliere Alpino Giorgio Bellante.

Erano presenti il Comandante del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna Colonnello Olav Conz, il Tenente Colonnello Marco Bertasa, il 1° Luogotenente Alessandro Scarano, il 1°Luogotenente Danilo Collino, il Graduato Nicola La Cavera e il Tenente Colonnello Alberto Beccegato, Comandante del distaccamento del 2° Reggimento Alpini.

Ad accoglierli, i vessilli delle Sezioni A.N.A. di Ceva, Cuneo, Mondovì e Saluzzo, il presidente Davide Spedale della Sezione A.N.A. Cuneo, il presidente Luigi Origlia dell’Unuci Cuneo.

Dopo il saluto del Presidente del Comitato del Memoriale Aldo Meinero, sono seguiti i discorsi di rito volti a evidenziare l’impegno dei volontari che li operano in questo luogo per tramandare la memoria.

È intervenuto Agostino Ramella, figlio del Generale Enrico, già Comandante del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna e che fu Comandante del Tenente Bellante, con commosse parole ha ricordato la figura del padre e le circostanze del ritrovamento della targa, in pessime condizioni, presso il rifugio Pagarì.

La cerimonia si è conclusa con il posizionamento della targa nella sezione del Memoriale dedicata alla storia degli Alpini e la successiva visita all’area che ricorda la Campagna di Russia.