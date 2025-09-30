Da Roccabruna a Valmala: le emozioni del pellegrinaggio

“È la meta senza dubbio, ma più di tutto è il cammino. Quel partire, camminare con gli altri e, nel contempo, sentire profondamente se stessi. Un’esperienza religiosa ed umana molto forte.” Questa è una delle belle testimonianze di quello che è stato, domenica 28 settembre, il Pellegrinaggio dei Fedeli da Roccabruna fino a Valmala.



Erano in quasi una cinquantina quest’anno, per un’antica tradizione che negli anni si era un po’ persa, ripresa poi grazie a don Marco Bruno. Il parroco ha sempre assicurato la sua presenza e questa volta è stato un pellegrinaggio come sempre molto sentito ma sicuramente più toccante del solito con il suo saluto prima dell’ufficiale trasferimento.





Ad annunciarlo era stata una lettera scritta dal vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo, rivolta ai fedeli e letta durante le funzioni domenicali dello scorso 18 maggio. Don Marco Bruno da ora guiderà le quattro parrocchie della Fraternità pastorale di pianura: Villanova, Ruffia, Scarnafigi e Torre San Giorgio. Continuerà ad essere coadiuvato da Padre Sergio Spiga dei Frati Minori del convento di San Bernardino di Saluzzo.





"Don Marco, ringraziamo il Signore per averci donato la tua presenza e pregheremo perché vegli su di te. Ti affideremo alla Sacra Famiglia perché ti accompagni nel tuo cammino e ti sostenga, donandoti la gioia e la forza di continuare a servire la Chiesa.”





Con tre celebrazioni, a San Giuliano, Sacra Famiglia e Maria Vergine Assunta, don Marco Bruno domenica 21 settembre ha salutato le comunità parrocchiali. La messa la sera prima a Dronero ed i saluti ai fedeli anche durante la celebrazione della preghiera dedicata a San Pio da Pietrelcina, martedì 23 settembre.





A Valmala un altro toccante momento, in cui don Marco ha tenuto molto a ricordare ancora una volta l’importanza della fede, guardando proprio al cammino di ciascuno, nella sua fatica ma anche nella sua straordinarietà. Con parole semplici, soprattutto con quella concretezza da sempre che lo caratterizza, ha richiamato nel cuore dei fedeli il significato profondo dell’affidarsi e dell’essere uomini e donne di Dio. È stata così una giornata di saluto, che ha segnato però anche la continuità: quella dei legami che comunque resteranno.