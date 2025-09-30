“La Passeggiata per la Vita 2025 siete tutti voi: 4.684 GRAZIE!” [FOTO]

"Partecipiamo tutti gli anni - ci dicono Luciana e Silvano - ed è difficile descrivere a parole cos’è la Passeggiata per la Vita. L’emozione ogni volta è forte, indelebile: è davvero un richiamo alla vita!”



Nuovo record e straordinario successo domenica mattina, 28 settembre, a Dronero per la 10^ edizione della “Passeggiata per la Vita”, attesissima manifestazione che celebra ogni anno la forza della solidarietà.





Quei ben 4.684 sguardi e sorrisi emozionati, quella maglietta che quest’anno per il decennale è stata ancora più speciale, tutta bianca con al centro linee e schizzi multicolore a formare il contorno di un meraviglioso grande cuore pulsante. E poi lei, piazza Martiri prima della partenza, gremita di gente: sul palco le famiglie Rubino e Brignone, i saluti ed i ringraziamenti da parte delle autorità ed il mitico Daniele Caponnetto, quelle mani al cielo a ritmo di musica. Tanti i gazebo, i volontari impegnati, il loro travolgente entusiasmo. Ed ancora il conto alla rovescia, l’emozione della partenza e la camminata, quel desiderio da parte di tutti di essere lì, presenti ed uniti.





Ci sono parole che portano il peso del vissuto, racchiudono volontà e bellezza nonostante tutto il dolore, e proprio per questo arrivano al cuore. Fausto Brignone ci racconta, ripercorrendo con noi gli istanti della giornata vissuta:



“Che emozione! - racconta - Ore cinque, 28 settembre 2025. Il meteo promette bene, arrivo in piazza Martiri della Libertà, deserta… Penso ai volontari che tra mezz’ora avranno la sveglia che suona per essere puntuali alle sei nella piazza stessa, per gli allestimenti dei vari gazebi, gonfiabili e strutture mobili. Puntuali, tutti presenti, anzi anche qualcuno in più. Ormai siamo alla decima edizione ed ognuno sa già cosa fare. Osservo, dò indicazioni, penso che non ci siano solo i miei occhi a guardare, ma tutti gli occhi dei nostri giovani che dall’alto, per facilitare le nostre operazioni, fanno nascere un’alba bellissima, illuminando la piazza e le montagne con un bellissimo sole ed un venticello frizzante.



Qualche volontario sorride: è la Passeggiata per la Vita, quindi non piove! Per la Passeggiata, fino ad ora ci hanno sempre fatto trovare il sole ad accogliere centinaia di famiglie, gruppi di a mici, nonni, bimbi, amici a quattro zampe, ecc,… Alle otto noi siamo pronti, iniziano ad arrivare i primi partecipanti per vedere in anteprima la nuova maglietta che quest’anno incuriosisce ancora di più, essendo la decima edizione.



In poco tempo la piazza si riempie: ma quanti siamo? Chi non ha avuto la possibilità di acquistare il pettorale in prevendita, corre a cercare la postazione per comprarlo e poi via, postazione distribuzione maglietta dove le nostre belle volontarie, sorridenti, cercano di accontentare tutti il più possibile. Inizia l’animazione musicale, qualcuno balla per scaldare i muscoli, altri chiacchierano, tutti sorridono. Dal palco, il colpo d’occhio è un’emozione unica vedere le tante magliette bianche con questo grande cuore chiazzato da tutti i colori delle edizioni precedenti. Aumentano, aumentano fino a riempire tutta la piazza. Saluti, sorrisi, abbracci, e dopo i vari interventi istituzionali, tutti pronti, aspettando il classico start per la partenza: tre – due – uno – VIA.”





Tutto questo è la “Passeggiata per la Vita”, con il suo scopo benefico a favore di A.I.L. - sezione di Cuneo intitolata a Paolo Rubino ed al Fiore della Vita - #casaAnna di Savigliano. Le due associazioni collaborano quotidianamente con il reparto di ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e la pediatria onco-ematologica dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, contribuendo alla ricerca, al sostegno psicologico dei pazienti e famigliari, nonché alle piccole necessità quotidiane che si incontrano nel periodo della malattia ed a volte anche dopo. L’intero incasso ricevuto dalla vendita dei pettorali viene devoluto a queste due importanti realtà del nostro territorio.



“Possiamo fare tutto questo grazie ai tanti sostenitori - dicono gli organizzatori della manifestazione - che ci permettono, con il loro contributo, di realizzare il ricco pacco gara a fine passeggiata e la maglietta per ogni edizione. Le amministrazioni comunali di Dronero, di Roccabruna e Saluzzo ci danno il loro supporto tecnico logistico con i loro uffici, le loro attrezzature e contribuiscono attivamente alla realizzazione della manifestazione stessa. Quest’anno è iniziata una collaborazione attiva anche con l’A.F.P. (Azienda Formazione Professionale) di Dronero, che, con il Comune di Dronero ci ha permesso di organizzare una serata con Franco Arminio ed il concerto della Fanfara del III° Reggimento carabinieri Lombardia, aspettando la Passeggiata.



Celebriamo questa decima edizione con un nuovo record, l’ennesimo record; da quando è nata, la Passeggiata per la Vita è sempre cresciuta e questo ci sprona a continuare, a cercare di fare sempre meglio e di più. Grazie a tutti voi che ogni anno decidete di partecipare e stare insieme; è proprio questo il senso profondo. Grazie a tutti e segnatevi questa data: 27 settembre 2026 Passeggiata per la Vita a Dronero. Portate nuovi amici, così ci aiuterete ancora a crescere e a fare di più.



La Passeggiata per la Vita 2025 siete tutti voi: 4684 GRAZIE!”