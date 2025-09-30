McDonald’s offre opportunità di lavoro a 15 persone per rafforzare il team del ristorante di Fossano

Dopo il locale di Cuneo, ora anche McDonald’s di Fossano cerca 15 persone per rafforzare il team dello storico ristorante di via Torino 35, che nelle prossime settimane rinnoverà il suo look per fornire a tutti i suoi clienti la comodità di un ambiente moderno e con funzionalità di ultima generazione: tra queste l’angolo bar all’italiana McCafè, già presente negli altri punti vendita della nostra provincia.

Il Mc fossanese, che in una prima fase nel mese di ottobre resterà comunque aperto parzialmente coi servizi McDrive e McDelivery, chiuderà da fine ottobre fino alla penultima settimana di novembre. Proprio per le nuove proposte che saranno offerte dal locale, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui l presso la prestigiosa sede di “Fondazione Fossano Musica”, in via Bava San Paolo 46, in programma per martedì 14 ottobre dalle ore 9,30 alle 16,30.

Sarà una preziosa occasione per conoscere ancor più da vicino la realtà di McDonald’s, presente nella città degli Acaja da 25 anni, attraverso l’esperienza di chi ci lavora.

Ecco ciò che serve ai candidati: voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili - che rappresentano il 92% del totale -, nonché possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time e full-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Per partecipare, è possibile inviare la propria candidatura attraverso la compilazione di un questionario su diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati, nonché il proprio curriculum. Qui di seguito il link: https://www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/recruiting-day-addettoa-ristorazione-e-hostess-steward-fossano-4359

“A pochi mesi di distanza dall’apertura del primo McDrive a Cuneo in via Pertini, siamo nuovamente pronti ad investire sul territorio della Granda – dice Alessandro Romano, gestore della società Euro1 licenziataria del marchio per la nostra provincia -. Il bacino fossanese resta per l’azienda importante e baricentrico e sono certo che la nostra affezionata clientela apprezzerà quanto potrà ammirare dopo la riapertura a fine lavori. Per riconoscere a coloro che vorranno seguirci anche nel periodo di chiuda del mese di novembre, fino alla riapertura (ad oggi prevista da programma attorno al 22/11, ndr) abbiamo anche pensato a realizzare e distribuire delle card che consegneremo dal prossimo fine settimana al McDrive ai clienti fossanesi, che permetterà uno sconto generalizzato del 10% sul totale acquisti presso gli altri cinque Mc della provincia di Cuneo.”

In Italia da 39 anni, McDonald’s conta oggi oltre 750 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”: ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo, McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 41.000 ristoranti, sei dei quali nella provincia cuneese, gestiti dalla società licenziataria Euro1.