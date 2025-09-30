Neive, primo Comune della Granda ad aprire alla tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione

Da lunedì 22 settembre Neive è diventato il primo Comune della provincia di Cuneo, e il secondo in Piemonte dopo Ciriè, ad aprire alla tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione insieme ai proprietari defunti o a un loro familiare.

Con il voto unanime del Consiglio comunale, è stato inserito nel Regolamento di Polizia Mortuaria il nuovo articolo 59-bis, che disciplina questa possibilità in modo chiaro: le ceneri degli animali potranno essere collocate nel loculo o nella celletta funeraria che già ospita il proprietario o un’altra persona indicata. Restano esclusi i cani considerati pericolosi e la tumulazione dovrà comunque avvenire con urne separate e chiaramente riconoscibili, così da mantenere il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle consuetudini cimiteriali.

Il consigliere Paolo Cittadino, firmatario della proposta, ha commentato: “Questo atto non è solo un nuovo servizio per i cittadini, ma un riconoscimento del valore affettivo che gli animali hanno nelle nostre vite. Permettere che restino accanto ai loro proprietari anche dopo la morte significa dare dignità a un rapporto fatto di amore e fedeltà”.

Un ringraziamento è arrivato anche dal sindaco Paolo Piccinelli: “Voglio innanzitutto ringraziare il consigliere Cittadino per la bella iniziativa. Gli animali storicamente ci hanno sempre fatto compagnia, ci donano affetto senza chiedere nulla in cambio. È giusto condividere il percorso con loro anche nell’aldilà”.

Il provvedimento diventerà effettivo dopo i quindici giorni tecnici di pubblicazione previsti dalla normativa