Tecnologia e viticoltura: il progetto ITALUS al servizio dei Sorì Eroici delle Langhe

Il progetto ITALUS di Italo Aimasso si pone al servizio della pianificazione dei Sorì Eroici, portando innovazione tecnologica nella mappatura dei vigneti che fanno parte di questo importante progetto dell'Associazione Comuni del Moscato.

Agrotecnico e consulente con sede operativa a Monticello d'Alba, Aimasso è già stato presidente della Federazione regionale degli agrotecnici e collabora attivamente con la Regione Piemonte. Ha maturato un'esperienza significativa lavorando con i tecnici di GENEGIS GI e con l'Istituto OENO PIEMONTE, sviluppando da 7 anni applicazioni tecnologiche per l'agricoltura delle Langhe.

[Italo Dalmasso]

Il lavoro di georiferimento ha già prodotto risultati concreti. Nella zona di Cortemilia, nell'ambito del monitoraggio della Flavescenza dorata, l'impiego di droni dotati di intelligenza artificiale permette di riconoscere e mappare la malattia all'interno dei vigneti.

A Castiglione Tinella, dopo l'evento franoso dello scorso aprile, la misurazione dei parametri con attrezzature speciali ha consentito di mappare lo stato del terreno, determinare il percorso dell'acqua e individuare le micro-zone dove escludere l'utilizzo dei mezzi agricoli, garantendo maggiore sicurezza agli operatori.

Questi strumenti tecnologici rappresentano il futuro per i Sorì Eroici e per tutta la viticoltura di montagna. L'utilizzo integrato di droni, satelliti e intelligenza artificiale consentirà una mappatura precisa delle aree collinari coltivate, con la possibilità di abbattere i costi attraverso forme di cooperazione tra aziende.

L'Associazione Comuni del Moscato dimostra così la volontà di accompagnare i produttori vitivinicoli verso un futuro tecnologico, mantenendo al contempo la tradizione e la qualità che caratterizzano i vigneti eroici del territorio.