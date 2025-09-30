Cuneo, per l’Oktoberfest la Polizia locale intensifica presenza e attività di prevenzione

In questo primo weekend dell’Oktoberfest Cuneo, il Comando di Polizia locale ha intensificato la presenza con servizi straordinari fino a tarda notte. La manifestazione, inaugurata giovedì 25 settembre, si protrarrà fino al 12 ottobre nell’area del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta.

“L’obiettivo – afferma il Comandante Davide Bernardi - non è quello di reprimere, ma di prevenire e garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, evidenziando agli automobilisti quali sono i rischi di mettersi alla guida dopo aver bevuto. Il presidio della Polizia Locale negli eventi di grande portata, come l’Oktoberfest, garantisce ai cittadini il divertimento in massima sicurezza e nel rispetto delle regole”.

L’attività della Locale proseguirà anche nei prossimi fine settimana e nei giorni di apertura della manifestazione.