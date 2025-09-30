Energie rinnovabili, agrivoltaico e paesaggio: confronto a Casale Monferrato

Si è svolto ieri lunedì 29 settembre, presso la Sala delle Turbine del Collegio Geometri, il convegno “Energie Rinnovabili, Agrivoltaico e salvaguardia del paesaggio, quali equilibri in Piemonte e nel Monferrato”, promosso dal Comitato dei Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati del Piemonte con l’organizzazione operativa del Collegio Geometri di Casale Monferrato a voce del presidente Giovanni Spinoglio che ne ha moderato il tavolo di lavoro. L’iniziativa ha riunito amministratori, tecnici ed esperti per affrontare uno dei nodi più attuali: “come conciliare la transizione energetica con la tutela di un territorio fragile e ricco di storia come il piemonte”.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Regionale Matteo Marnati, del sindaco di Casale Emanuele Capra, e del presidente della Provincia di Alessandria Enrico Benzi, i lavori sono stati aperti da Elisa Guiot, dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione Piemonte, che ha tracciato lo stato dell’arte normativo, sottolineando obiettivi e strumenti messi in campo dall’ente regionale.

Il tema del rapporto tra produzione di energia e uso del suolo è stato approfondito da Elena Biorci in qualità di funzionario provinciale di settore e Giovanni Paludi dirigente del settore pianificazione della Regione Piemonte, che hanno illustrato i riflessi sul paesaggio e le implicazioni amministrative legate ai grandi impianti. Non meno centrale l’intervento di Roberto Napoli esperto di settore, che ha ricordato le potenzialità e le criticità dell’agrivoltaico, una tecnologia capace di integrare coltivazioni e pannelli solari, ma che necessita di regole chiare e di una pianificazione condivisa.

Gli agronomi Marco Allasia e Jessica Maria Chicco hanno ribadito l’importanza di soluzioni che non compromettano la fertilità dei terreni e la biodiversità. Al direttore regionale Angelo Robotto, ha tracciato il positivo percorso che la nostra regione sta perseguendo al fine di coniugare le necessità energetiche con quelle paesaggistiche ambientali, anche alla luce della collaborazione tra gli Enti e Rappresentanti delle Professioni Tecniche rappresentante da RPT Piemonte (Rete Professioni Tecniche) della quale il Comitato Geometri guidato dal presidente del Collegio di Cuneo Carlo Cane è parte attiva da numerosi anni.

Dall’incontro è emersa una consapevolezza diffusa: il futuro energetico della regione non potrà prescindere da un dialogo costante tra istituzioni, tecnici e cittadini. Agrivoltaico (se correttamente progettato e realizzato), rinnovabili e tutela del paesaggio non devono essere poli contrapposti, ma elementi di un’unica strategia capace di garantire sviluppo sostenibile e salvaguardia del patrimonio naturale e culturale piemontese.