Evolution Horizon Award 2025: oltre 100 iscritti, ultimi giorni per partecipare 

Mancano ormai due settimane alla chiusura delle iscrizioni alla seconda edizione dell’Evolution Horizon Award - il grande evento meneghino di MoreNews, il più grande gruppo di editoria web del nord – ovest, con più di venti testate al suo attivo e oltre venti milioni al giorno di lettori tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia- ed il bilancio è un vero record: oltre 100 aziende iscritte e riflettori mediatici già puntati sul 3 novembre, data in cui avrà luogo la serata di gala che assegnerà i riconoscimenti a quelle realtà che si saranno segnalate per Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza e che, con le migliori best practices, si saranno messe di nuovo in gioco per far parlare di sé e farsi conoscere massivamente, facendo cultura e promuovendo la diffusione di buone pratiche aziendali.



L’obiettivo del premio è quello di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione e, in generale, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food & wine, dalle costruzioni alla salute, dal design alla sicurezza, dalla moda al turismo, fino al campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e della blockchain.



Anche quest’anno, teatro della kermesse, sarà la suggestiva “immersive room 360” dell’Enterprise Hotel di corso Sempione, il design hotel dall’elevata vocazione all’innovazione e all’efficienza tecnologica, che nella capitale del business, dell’economia, del design e delle nuove tendenze, meglio rappresenta il carattere deciso e rivoluzionario della città.

Come lo scorso anno, la manifestazione avrà due momenti distinti di celebrazione, nel corso della medesima giornata: dapprima, nel pomeriggio, una sezione convegnistica sulle quattro tematiche sopra descritte, dove protagonisti saranno autorevoli relatori ed istituzioni, i cui nominativi saranno “svelati ai lettori” nelle prossime settimane e a seguire, la serata di gala, con assegnazione dei premi alle aziende vincitrici e numerosi vip, Celebrities e sportivi, istituzioni, come di consueto per una serata che rappresenta un perfetto matching tra network, business e glamour. “L’obiettivo, del resto, è quello di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda - spiega Enrico Anghilante, patron di MoreNews, organizzatore dell’evento - per questo motivo, per l’appuntamento del prossimo 3 novembre, ci siamo voluti focalizzare anche sul comparto fondamentale della sicurezza, per stimolare ancor di più le aziende ad adoperarsi a mettere in campo azioni sempre più concrete su questa tematica”.

Ne conviene Chiara Osnago Gadda, giornalista nonché event manager del premio, che aggiunge:

“Saranno celebrati quegli asset caratteristici delle aziende proiettate al futuro e cioè, concretezza unita alla capacità di immaginare e osare nei progetti, ma anche e soprattutto, equilibrio tra creatività e visione del mercato. Questo premio vuole infatti proprio focalizzarsi su queste direttrici e presenterà per questa seconda edizione, un programma particolarmente ricco e variegato, dove le aziende avranno l’opportunità di rafforzare la propria brand reputation ma anche di far emergere e rafforzare le relative capacità concorrenziali. Verranno cioè accesi i riflettori sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo, ma capace soprattutto, di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda. Alla cena di gala, non mancheranno inoltre, come di consueto, presenze importanti di ospiti del mondo dello sport, dello star system e della televisione, a cui verranno assegnati dei premi speciali.”

Dunque anche per questa edizione, Milano si prepara a vivere un appuntamento una molto interessante, avvincente e coinvolgente.

“Un cenno speciale alla giuria scientifica - conclude Massimo Della Torre, titolare del marchio Fundus Della Torre, imprenditore nel settore agroalimentare e co- fondatore dell’evento - che selezionerà e premierà tra tutte le aziende le 18 finaliste, decretando il podio delle prime 3. Un panel , questo, di “tecnici super partes”, imprenditori, manager, accademici, giornalisti, professionisti, che nel corso della propria carriera professionale, hanno avuto modo di conoscere, approcciare, ispirarsi ed applicare l’innovazione ed esprimeranno il proprio giudizio puntando i riflettori su leve ben precise quali ad esempio, la condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali, l’attenzione alle risorse umane e alla valorizzazione dei talenti, la tecnologia, la capacità di vision, il bilancio di sostenibilità e soprattutto, l’etica, sia aziendale, sia ambientale”

Per iscriversi: https://www.evolutionhorizonaward.com/edizione-2025/



