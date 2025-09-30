La Camera di Commercio stanzia quasi 1 milione di euro per accompagnare le imprese verso la digitalizzazione, l’adozione dei criteri Esg e la transizione energetica

A poco più di due mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio prosegue l’impegno della Camera di commercio di Cuneo a sostegno delle imprese, per supportarle nella sfida legata a transizione ecologica, sociale e governance - ESG e digitalizzazione con particolare riferimento alla sicurezza informatica e all’intelligenza artificiale. Su queste tematiche la nuova Giunta ha destinato un finanziamento complessivo di 915 mila euro per dare il via a due bandi rivolti alle imprese, il bando ESG e transizione energetica e il bando intelligenza e cybersicurezza evolution e un bando per le associazioni di categoria per i percorsi di accompagnamento alle imprese in tema di intelligenza artificiale e modelli ESG.

Il bando ESG (Environmental, Social e Governance) e transizione energetica anno 2025 (cod. bando 2508), con una dotazione di 265 mila euro è orientato a stimolare il percorso delle imprese cuneesi verso la sostenibilità.

Il contributo massimo per impresa, pari al 50% delle spese ammissibili, è di 6.000 euro oltre le premialità previste per rating di legalità, ubicazione nelle terre alte e realizzazione bilancio di sostenibilità. L’investimento minimo richiesto è di 3.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate, attraverso la piattaforma telematica ReStart, a partire dalle ore 14,00 del giorno 1° ottobre 2025 fino alle ore 18,00 del 17 novembre 2025, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.

Il bando intelligenza artificiale e cybersicurezza evolution - seconda edizione anno 2025 (cod. bando 2510), con una dotazione di 450 mila euro è volto all’individuazione e alla successiva implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale e/o di rafforzamento della sicurezza informatica all’interno dei sistemi aziendali, in grado di apportare un cambiamento significativo e misurabile nei processi operativi, aumentando l’efficienza, la competitività e la resilienza dell’impresa. Il contributo massimo per impresa, pari al 50% delle spese ammissibili, è di 10.000 euro oltre le premialità previste per rating di legalità e ubicazione nelle terre alte. L’investimento minimo richiesto è di 5.000 euro. Le domande dovranno essere presentate, attraverso la piattaforma telematica ReStart, a partire dalle ore 16,00 del giorno 1° ottobre 2025 fino alle ore 18,00 del 17 novembre 2025, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.



Il bando per le associazioni di categoria: accompagnamento in tema intelligenza artificiale e modelli ESG anno 2025 (cod. bando 2509), con una dotazione di 200 mila euro ha come obiettivo il finanziamento di percorsi volti ad accrescere la cultura, la consapevolezza e le competenze delle imprese in materia digitale e sviluppo sostenibile, realizzati dalle Associazioni di categoria o organismi/società di servizi ad esse collegati presenti nel nostro territorio.

I bandi sono pubblicati al link https://www.cn.camcom.it/bandi e https://www.cn.camcom.it/focus/finanziamenti-contributi/contributi-spese-correnti/contributi-favore-associazioni



Per informazioni contattare:

per il bando ESG e transizione energetica anno 2025 (cod. bando 2508) e il bando per le associazioni di categoria per accompagnamento in tema intelligenza artificiale e modelli ESG anno 2025 (cod. bando 2509)

Ufficio Promozione e internazionalizzazione

promozione@cn.camcom.it

0171/318746 - 318758 – 318832



per il bando intelligenza artificiale e cybersicurezza evolution - seconda edizione anno 2025 (cod. bando 2510)

Ufficio PID Punto Impresa Digitale

pid.cciaa@cn.camcom.it

0171/318894 - 318701 – 318791