Presentato il nuovo Kia Sportage insieme a Davide Rivero

Da zero a 130, così è stato intitolato l’evento che sabato 27 settembre si è tenuto presso la sede Kia Vento a Cuneo. Un modo simpatico per accostare le prestazioni di Kia Sportage, che impiega meno di 10 secondi per raggiungere i 130 km/h, e la storia di Davide Rivero, che è ripartito da zero dopo un grave infortunio e, dopo poco più di un anno, ha vinto la Tor 130 Tot Dret, trail di oltre 130 km di lunghezza.

è stato intervistato da, responsabile comunicazione e marketing del gruppo, in un piccolo talk che è stato molto seguito e apprezzato dal pubblico presente. Davide ha parlato di quanto sia stato difficile ripartire dopo le due operazioni di fine 2023, che lo hanno costretto a uno stop di circa un anno. La tenacia, la voglia di rimettersi in gioco e gli obiettivi da raggiungere sono stati però il motore che gli ha dato la forza per ricominciare, prima con una lunga e faticosa riabilitazione, poi con le prime gare per riassaporare il gusto della competizione e per ritrovare la forma. Poi, a settembre 2025, il grande sogno che si realizza: la vittoria in una gara durissima, che mette a dura prova la resistenza fisica e mentale, che porta al limite. Lui ce l’ha fatta.

Ha poi approfondito alcuni argomenti più tecnici, come allenamento e alimentazione, e ha parlato di ThroughSport, associazione con la quale è impegnato in progetti benefici.

E’ stato infine mostrato un video molto emozionante che ha ripercorso alcune tappe del cammino di questi ultimi due anni di Davide Rivero, un momento molto toccante.

I presenti sono poi stati intrattenuti da un simpatico gioco, un quiz su curiosità sul mondo della corsa e su Kia Sportage. I primi tre sono stati premiati con gadget Kia e con una Drive Experience, un test drive di 2 giorni di nuovo Kia Sportage.

Le persone hanno avuto il piacere di vedere il nuovo Sportage, che si è rifatto il look ed è ancora più grintoso, moderno e accattivante, ma anche tecnologico. Il SUV di Kia sta diventando sempre di più una delle vetture preferite nel suo segmento in Italia e in Europa. Presso Kia Vento, è possibile prenotare gratuitamente la Drive Experience, non un semplice test drive, ma una prova di due giorni, per testate l’auto nella propria quotidianità.

Clicca qui per prenotare la tua Drive Experience: https://automobilitarga.it/nuovo-kia-sportage-drive-experience-prenota/

La serata è stata allietata dalla musica del Dj Ludovic Gosmar e da un aperitivo, per concludere in convivialità un evento sentito, partecipato ed emozionante.