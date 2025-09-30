 / Eventi

A Diano d’Alba un corso di astronomia per scoprire i segreti delle stelle

Dal 24 ottobre sei incontri serali con il geologo Enrico Collo, tra miti, costellazioni e osservazioni guidate del cielo

Un viaggio tra le stelle, dai miti antichi fino alle moderne serate di osservazione, per riscoprire il profondo legame che unisce l’uomo all’universo. 

È quanto propone il corso di astronomia “Il cielo svelato: impariamo ad osservare le stelle”, organizzato con il patrocinio del Comune di Diano d’Alba e in programma dal 24 ottobre 2025 presso il salone polifunzionale del capoluogo (piazza delle scuole). 

Saranno sei gli appuntamenti, tutti il venerdì sera, condotti dal geologo e appassionato di mitologia celeste Enrico Collo, che guiderà i partecipanti attraverso costellazioni e movimenti celesti, alternando teoria, curiosità e una serata conclusiva dedicata all’osservazione guidata del cielo. 

Il costo complessivo del corso, comprensivo di cinque lezioni e dell’osservazione finale, è di 75 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a australianrider@yahoo.it o contattare Enrico Collo al 3497328556 (anche su WhatsApp).

