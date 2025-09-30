A Sommariva Perno la kermesse musicale "Rattoppè"

Sabato 4 ottobre, alle ore 21:00, nella chiesa di San Bernardino (centro storico) Paola Lombardo, voce, e Mario Cosco, chitarra, presenteranno RATTOPPÈ, una “kermesse musicale” messa in scena da una cantante che tenta di sopravvivere nel difficile mondo artistico, vocalizzando su musiche improbabili e incontrando pupazzi pelosi che tentano di boicottare le scene.

Tutto questo contribuirà a creare una performance che, seppur “rattoppata” e imperfetta, risulterà irresistibile nella sua originalità, anche perché accompagnata dalla sapiente chitarra di un maestro buffo e virtuoso, abituato alle stranezze delle cantanti. Uno spettacolo divertente e originale, che non mancherà di stupire, dedicato ai ragazzi vincitori del “Premio al merito 2024/2025”, premiati nel corso della serata, ma aperto a tutti.

L'evento rientra nella rassegna "Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2025", organizzata dal Centro culturale con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT. Ingresso libero.

Per info: 339 8178347; info@centroculturalesanbernardino.it