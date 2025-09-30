 / Eventi

Eventi | 30 settembre 2025, 19:54

A Staffarda un laboratorio di “Gattitudine” tra poesia e saggezza felina

Il 4 ottobre all’Abbazia un’esperienza creativa con il Metodo Caviardage® ispirata alla colonia di gatti che da decenni vive nel complesso monastico

I gatti dell'Abbazia di Staffarda

Un laboratorio di scrittura poetica, un’abbazia carica di spiritualità e una colonia di gatti che da anni popola i chiostri: questi gli ingredienti di A lezione di Gattitudine, l’iniziativa organizzata da DialogArt, in collaborazione con l’Ordine Mauriziano, in programma sabato 4 ottobre alle 9 all’Abbazia di Staffarda.

L’appuntamento, condotto da Erika Gastaldi, formatrice certificata in "Metodo Caviardage", invita i partecipanti a lasciarsi ispirare dall’atteggiamento felino verso la vita: calma, autenticità e capacità di vivere l’attimo presente. La colonia dell’Abbazia, composta oggi da tredici gatti, è divenuta negli anni parte integrante del luogo, accogliendo turisti e visitatori con la stessa naturalezza con cui abita la quiete monastica.

Il laboratorio, della durata di circa tre ore, prevede un percorso creativo su pagine di libri destinati al macero, ritagli di giornali e riviste, da cui far emergere parole e versi che rispecchiano emozioni e sensibilità individuali. Un’occasione per trasformare l’esperienza in poesia, da portare a casa insieme a un piccolo insegnamento trasmesso dai gatti di Staffarda.

La quota di partecipazione è di 15 euro, a cui si aggiunge il biglietto d’ingresso all’Abbazia. 

Al termine dell’attività sarà possibile visitare liberamente il complesso monastico. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria (tel. 011.6200602 – infodialogart@gmail.com).

Un’iniziativa che unisce arte, spiritualità e amore per gli animali, e che invita a guardare la vita con occhi nuovi, proprio come i gatti sanno fare.

AMP

