 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 30 settembre 2025, 08:13

Baglioni all’Anima Festival 2026: il grazie del sindaco Marchisio ai fondatori Chiarlo per l’accordo raggiunto

“Il fascino della location della collina e dell’anfiteatro dell’Anima con concerti di livello nelle campagne di Grinzano ha fatto la differenza e ci onora”: le parole del primo cittadino

Il sindaco Marchisio e, sulla destra, Claudio Baglioni

Il sindaco Marchisio e, sulla destra, Claudio Baglioni

La notizia dell’annuncio di Claudio Baglioni, per il suo “Grand Tour – La Vita è adesso”, nel concerto del prossimo 5 settembre 2026 alla nuova edizione dell’ “Anima Festival” di Cervere, per l’occasione la decima, è subito rimbalzata alle cronache del territorio.

Di quest’aspetto ha parlato il sindaco Corrado Marchisio. "Siamo davvero felici per questa notizia che dà prestigio alla nostra cittadina. Claudio Baglioni sceglie location di altissimo livello per i suoi concerti, e il fatto che abbia scelto anche l'Anfiteatro dell'Anima di Cervere è un grande onore per noi. – commenta orgoglioso il primo cittadino - Questo riconoscimento dimostra che il fascino della location, l’acustica dell’anfiteatro posto sulla collina di Grinzano colpisce e crea suggestioni, e sono davvero contento per Ivan e Natascia Chiarlo, che stanno facendo un ottimo lavoro per promuovere il nostro territorio. Mi complimento con loro per la loro dedizione e l'attaccamento che mostrano nei confronti di Cervere e del territorio cuneese”.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium