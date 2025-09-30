 / Eventi

Eventi | 30 settembre 2025, 14:45

Borgo San Dalmazzo, al via la 23ª edizione di "Un Sipario Tra Cielo e Terra"

Domenica 5 ottobre si apre la rassegna teatrale per famiglie con "La storia di Pierino e il lupo" del Tib Teatro. Quattro domeniche di spettacoli per bambini dai 3 anni in su

Borgo San Dalmazzo, al via la 23ª edizione di &quot;Un Sipario Tra Cielo e Terra&quot;

Un racconto musicale senza tempo: Pierino, bambino coraggioso e curioso, sfida le paure della foresta per salvare gli animali e affrontare il temibile lupo. Con l’aiuto dell’uccellino e del pubblico, vivrà un’avventura che intreccia musica, parole e teatro. Ogni personaggio è rappresentato da uno strumento musicale, in un coinvolgente gioco di suoni e narrazione che educa all’ascolto e all’empatia. Una fiaba sinfonica che unisce grandi e piccoli nel linguaggio universale della musica.

Gli spettacoli sono pensati per bambini dai 3 anni in su e per tutta la famiglia.
I biglietti hanno un costo di 6 € intero e 5 € ridotto sotto i 10 anni; ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni e riduzioni per enti convenzionati.

Borgo San Dalmazzo – Teatro Civico- Ore 17:30

Per maggior informazioni:

 Dispari Teatro – Piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo
 0171 699971 –  biglietteria@dispariteatro.it
https://www.melarancio.com/un-sipario-tra-cielo-e-terra-2025-borgo-san-dalmazzo/

