Eventi | 30 settembre 2025, 14:41

Bra e l’arte di aiutare con la mostra "Beyond the frame - L'inclusione è la nostra forma d'arte"

Sabato 18 ottobre il vernissage alla galleria BrArte. L'acquisto delle opere d'arte andrà a sostegno di una buona causa di solidarietà

Bra e l’arte di aiutare con la mostra &quot;Beyond the frame - L'inclusione è la nostra forma d'arte&quot;

L’associazione culturale BrArte e Gli amici di Daniela APS invitano all’evento artistico dal titolo “Beyond the frame - L'inclusione è la nostra forma d'arte”.

Vernissage sabato 18 ottobre, alle ore 18, presso la galleria BrArte, a Bra (corso Vittorio Emanuele II, 148). Orari di apertura ad ingresso libero: mercoledì 10/12; giovedì e venerdì 16/18.30; sabato 10/12 e 16/18.30. Altri orari su prenotazione (info: 338.4204045).

Il ricavato della vendita delle opere d’arte esposte sarà interamente devoluto alla costruzione di “Casa D Montagna”, un luogo di inclusione e comunità per i gravissimi disabili.

L’associazione BrArte e Gli amici di Daniela APS ringraziano gli artisti che hanno donato le loro opere: Giovanni Botta, Michele Bracciotti, Maria Cavallo, Ivano Chiavarino, Michela Costa, Francesca Dalla Costa, Carlo Dezzani, Giovanni Di Puglia, Manuela Fissore, Franco Gotta, Scattintorno, Francesca Semeraro, Riccardo Testa.

La mostra sarà visitabile fino al 25 ottobre. Perciò occorrono occhi rapidi ed è meglio non fare troppo tardi.

Silvia Gullino

