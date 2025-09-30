Cuneo commemora le vittime dell'immigrazione nella Giornata della Memoria e dell'Accoglienza

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il 3 ottobre 2025 si terrà un momento commemorativo in ricordo delle vittime dell’immigrazione.

Il presidio avrà luogo dalle ore 18 alle ore 19 davanti al Duomo di Cuneo.

La commemorazione sarà caratterizzata da un momento sobrio, animato da musica e parole, volto a rinnovare la memoria e a ribadire il valore dell’accoglienza e del rispetto della dignità umana.

Tutta la cittadinanza e le organizzazioni del territorio sono invitate a partecipare.