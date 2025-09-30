 / Eventi

Cuneo commemora le vittime dell'immigrazione nella Giornata della Memoria e dell'Accoglienza

Giovedì 3 ottobre presidio davanti al Duomo dalle 18 alle 19 con musica e testimonianze. Invitata tutta la cittadinanza per ribadire il valore della dignità umana

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il 3 ottobre 2025 si terrà un momento commemorativo in ricordo delle vittime dell’immigrazione.

Il presidio avrà luogo dalle ore 18 alle ore 19 davanti al Duomo di Cuneo.

La commemorazione sarà caratterizzata da un momento sobrio, animato da musica e parole, volto a rinnovare la memoria e a ribadire il valore dell’accoglienza e del rispetto della dignità umana.

Tutta la cittadinanza e le organizzazioni del territorio sono invitate a partecipare.

