Cuneo ospita il Summit della Sostenibilità e dell'Innovazione Territoriale

Il prossimo 24 ottobre, a partire dalle ore 16, lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ospiterà il Summit della Sostenibilità e dell’Innovazione Territoriale, un appuntamento di rilievo organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo per promuovere un dialogo aperto tra imprese, istituzioni e cittadinanza sui temi della transizione sostenibile e dell’innovazione.

L’iniziativa, sostenuta da Comune di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC e Banca CRS, nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione di riflessione e di condivisione di strategie per affrontare le sfide globali con un approccio locale, favorendo la costruzione di un futuro caratterizzato da sostenibilità ambientale, coesione sociale e competitività economica.

Il programma del Summit prevede la partecipazione di relatori di alto profilo. Tra questi, Valentina Boschetto Doorly, Senior Strategic Foresight Expert, e Lasse Jonasson, Chief Foresight Officer del Copenhagen Institute for Futures Studies, istituto riconosciuto a livello mondiale per le sue attività di ricerca sui futuri possibili e sulle traiettorie di sviluppo a lungo termine. Insieme a Paolo Arrigoni presidente GSE (Gestore dei Servizi Energetici), Stefania Crotta direttore generale Programmi ed Incentivi finanziari (MASE), Danilo Demarchi Professore ordinario al Politecnico di Torino, Luca Balbiano ceo Citiculture, offriranno strumenti utili per comprendere le dinamiche in atto e per orientare decisioni e politiche in chiave prospettica.

L’evento sarà articolato in momenti di approfondimento tematico, volti a favorire un confronto tra attori pubblici e privati sui principali ambiti della trasformazione in corso: la transizione ecologica ed energetica, le competenze richieste dal mercato del lavoro, i processi di innovazione tecnologica e sociale, il ruolo delle istituzioni nel garantire servizi più inclusivi e sostenibili.

«Il Summit rappresenta un momento di condivisione e di elaborazione di prospettive comuni. – dichiarano da Confartigianato Imprese Cuneo–. Crediamo che la collaborazione tra mondo produttivo, istituzioni e società civile sia condizione indispensabile per accompagnare i processi di trasformazione e per rendere il nostro territorio un esempio di innovazione sostenibile».

L’appuntamento si inserisce nel percorso strategico che Confartigianato porta avanti da anni, sia a livello locale che nazionale, per consolidare la cultura della sostenibilità e dell’innovazione, promuovendo al contempo iniziative capaci di valorizzare il capitale sociale, economico e ambientale della provincia di Cuneo.

Il Summit sarà aperto al pubblico con partecipazione gratuita, previa registrazione obbligatoria sul sito di Confartigianato Imprese Cuneo, fino a esaurimento posti disponibili.