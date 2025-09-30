"Dove va l'Europa?": alla Casa del Quartiere Donatello il 10° incontro mensile dell'Auser Cuneo e vallate

L’ Auser Cuneo e vallate propone il tema dell’Europa, per il 10° incontro mensile con la cittadinanza.

L’incontro, previsto per lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 16 presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni 23/L a Cuneo avrà il titolo:

“Dove va l’europa? Riflessioni sulla necessità di una presenza europea”.

Come relatore sarà presente il Dott. Franco Chittolina, Vicepresidente dell’ Associazione Apiceuropa(Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa).

Franco Chittolina, storico Presidente di Apiceuropa, ha lavorato per 25 anni a Bruxelles presso le Istituzioni europee (Consiglio dei Ministri prima e Commissione poi). Dal 2005 lavora in Italia per portare l’Europa sul territorio piemontese, in particolare nella provincia di Cuneo.

Come afferma Franco Chittolina, “questa Unione Europea si presenta fragile ed inerme, nemmeno 'un gigante con i piedi di argilla' ma quasi un nano senza i piedi per terra”.

Già, l’Europa... Dov’è? Cos’è? Che ruolo ha? Come riesce a proporsi come continente? Come può proporsi non solo come mercato economico europeo ma anche come soggetto politico, forte di una tradizione di democrazia liberale e parlamentare? Che senso ha avere fra gli Stati membri realtà che rinnegano tale tradizione, per intraprendere strade autoritarie che negano diritti fondamentali?

Certo l’Europa, intesa come Unione Europea, ha molti limiti, ha commesso molti errori ed ancora ne commette nei confronti di alcuni Stati membri ed anche nel panorama internazionale. Ma l’idea di una comunità europea rimane ancora, e forse sempre più, attuale.

L’ingresso all’incontro è libero a tutti.