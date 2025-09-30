Il Cardinale Ravasi apre la XVI edizione del Laboratorio di Resistenza Permanente alla Fondazione Mirafiore

La quindicesima stagione del Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore è anticipata da un appuntamento di straordinario rilievo culturale e simbolico.

Sabato 11 ottobre alle ore 18.30, nell’accogliente spazio del Teatro della Fondazione E. di Mirafiore a Fontanafredda, arriva “Il Cortile dei Gentili – Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Alla tavola del mondo”, un dialogo che intreccia fede, scienza, tradizione e gastronomia per riflettere su uno dei temi universali e più attuali: il cibo.

L’incontro, promosso dalla Fondazione Cortile dei Gentili e dalla Fondazione Mirafiore, nasce come occasione di confronto aperto e plurale. A moderare il dialogo sarà il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, che da sempre promuove spazi di dialogo tra credenti e non credenti. Con lui, Oscar Farinetti, presidente della Fondazione Mirafiore, il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Carlotta Rinaldi, giovane imprenditrice agricola e viticoltrice dell’Azienda agricola Giuseppe Rinaldi di Barolo, e lo chef stellato Ugo Alciati del ristorante Guido di Serralunga d’Alba.

Un parterre di voci eterogenee che offrirà prospettive complementari: il cibo come simbolo spirituale e culturale, come fondamento di salute e nutrizione, come valore sociale e familiare, come patrimonio agricolo e gastronomico. “Pane quotidiano” che diventa, dunque, metafora del nostro tempo e chiave di lettura delle sue sfide, dalle nuove frontiere della medicina alla sostenibilità, dalla memoria della tradizione alla ricerca di senso nella modernità.

Dal 2011, il progetto Cortile dei Gentili ideato dal Card. Ravasi rappresenta un luogo privilegiato d’incontro tra mondi diversi: non un “duello” ma un “duetto” tra sensibilità, culture e linguaggi, fra credenti e non credenti.

L’appuntamento dell’11 ottobre non è soltanto un’anteprima prestigiosa ma anche un segnale del percorso che la Fondazione intende tracciare anche per la stagione 2025–2026: una serie di incontri capaci di tenere insieme pensiero critico e comunità, attualità e memoria, resistenza culturale e apertura al futuro.

Il 18 ottobre, in uno speciale appuntamento di presentazione dell’ultimo romanzo di Oscar Farinetti “La regola del Silenzio” (Bompiani), la Fondazione E. di Mirafiore presenterà, come ormai tradizione, tutto il programma degli appuntamenti dell’edizione 2025-2026 e da quella sera sarà possibile prenotare gli appuntamenti della prima parte di stagione.

L’ingresso agli appuntamenti della Fondazione Mirafiore è libero, su prenotazione dal sito fondazionemirafiore.it