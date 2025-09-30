La Casa del Quartiere Donatello presenta installazione artistica "ON LIFE".

Il laboratorio di condivisione creativa AREAVISIVA, condotto da Carlo Cavallo presso la Casa del Quartiere Donatello, presenta l'installazione artistica "ON LIFE".
La mostra sarà visitabile il 3 - 4 - 5 ottobre 2025 dalle ore 16:00 alle 19:00 alla Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni a Cuneo.
La voglia di mettersi in gioco, un maestro, ma soprattutto una guida ed uno spazio della Casa del Quartiere Donatello: così nasce il laboratorio di condivisione creativa “AreaVisiva”.
Da due semplici parole, “attimi” e “foglie”, scaturisce una cascata di parole e frasi che sono diventate le tappe di un viaggio di interiorità svelate, di conoscenza di sé, degli altri, del mondo, che si è concluso con una riflessione sulle espressioni autentiche della condizione umana: la precarietà ed i legami.
Così, dopo nove mesi di gestazione, eccola l’installazione ON LIFE, un’opera corale, fusione di otto identità in un unico corpo; una visione che è suggestione.
“Meglio suggerire che affermare” (R. Doisneau)
La poetessa Eva Maio ce la introduce con queste parole:
L'ho vista in anteprima l'installazione
assorbita in uno spazio di penombra e incontri
con volti e corpi gettati
nell'incompiutezza di gesti quotidiani
in fotogrammi esitanti
sempre lì a proporsi incompiuti
come una cineteca della precarietà.
L'ho percorsa adagio
con voci e voci in bisbiglio
ad entrarmi dentro.
Anche una viola eremita frenetica
a tratti stridente vibra nelle orecchie
e giù di vertebra in vertebra
ci narra che il nostro andare a volte è fatica.
Sono poi fili e fili da spostare lievi
e garze dall'odore di albe
a introdurci nel sacrario dei legami
sottili invisibili forti
che si fanno racconti di letizia
in mani e abbracci e sguardi
addensati in piccole foto.
L'ho vista in fieri proprio come noi siamo.
L'ho vissuta come un poetico dirmi
suggerirmi che tutto è sacro nel nostro vivere
precario e sacro.
Tutto tutto tutto
i voli le cadute gli scricchiolii la cura
i sorrisi le malinconie i vividi colori
i silenzi gli sguardi i pomeriggi
i bagliori le notti le stelle
gli alberi e l'infanzia
ogni mareggiata in cuore
ogni bonaccia.
Tutto si fa
umile e solenne creare
onde di vita.