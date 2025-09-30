Laura Guglielmi al Castello di Perno per raccontare la Sanremo perduta di Italo Calvino

Mercoledì 1 ottobre, all’interno del ciclo di grande successo “I Mercoledì al Castello di Perno”, organizzato in collaborazione con il Festival Cervo in blu d’inchiostro, si terrà un incontro dedicato a Italo Calvino, a un Calvino intimo e al suo legame profondo con la città di Sanremo.

Protagonista della serata sarà Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice ligure, grande esperta dello scrittore, per la prima volta sarà ospite del Castello di Perno per raccontare la genesi e le ricerche per il suo libro “Italo Calvino a Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa” (Il Canneto Editore, 2023).

Sarà la prof.ssa Francesca Rotta Gentile, docente del Liceo Cassini di Sanremo e curatrice del ciclo " Nel cuore delle Langhe, il cuore di Calvino", insieme al prof. Gregorio Gitti, professore di diritto civile dell'Università degli studi di Milano e proprietario del Castello, a condurre il dialogo di questo speciale incontro.

Nel volume, presentato anche in Senato, Guglielmi traccia un itinerario inedito della città ligure, partendo dalle suggestioni dei testi di Calvino per ricostruire la Sanremo dell’infanzia dello scrittore – una città ormai scomparsa, cancellata dalla guerra e dal boom edilizio del dopoguerra.

Emergono da queste pagine non solo i luoghi fisici che hanno ispirato le sue opere – dalle alture percorse dal Barone rampante alle atmosfere evocate in "La speculazione edilizia" – ma anche il lato ecologista e militante di Calvino, ereditato dai genitori: Eva Mameli, botanica, e Mario Calvino, agronomo.

Il libro è anche un racconto personale: Guglielmi intreccia la voce dello scrittore alla propria, in un viaggio nella Sanremo che lei stessa ha vissuto e conosciuto in profondità, spesso esplorata a piedi, con le scarpe da trekking.

È un’opera che invita a rileggere Calvino con nuovi occhi, ma anche a riflettere su quanto il paesaggio – letterario e reale – sia cambiato.

"Calvino non fu solo uno scrittore, ma un artigiano della scrittura altrui. Discreto ma centrale nel lavoro della casa editrice, ha lasciato un’impronta silenziosa e incisiva", dichiara Gregorio Gitti, professore di Diritto Civile all’Università degli Studi di Milano e proprietario del Castello di Perno.

Al termine della lectio magistralis sarà offerto un aperitivo con i vini del Castello di Perno, per proseguire il dialogo in un’atmosfera rilassata, tra le mura che furono anche rifugio letterario di Calvino.

In collaborazione con la Libreria La Torre di Alba e la partecipazione del Liceo Classico Govone di Alba.

Prossimo appuntamento del ciclo è previsto per mercoledì 5 novembre alle ore 18.30 - Le fiabe italiane di Calvino e "Nel paese della Gattafata" di Orsola Nemi. Sarà presente anche Beatrice Masini, direttrice editoriale Bompiani, Premio Andersen. La serata si concluderà con un aperitivo.

Gli incontri sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione come corso di formazione per docenti.

Codice SOFIA: 97213

Prenotazione obbligatoria via email: eventi@castellodiperno.it

Nota importante

Per sopraggiunti improvvisi motivi personali, Sandra Petrignani, inizialmente prevista in programma anche lei per la stessa data, non potrà partecipare all’incontro del 1 ottobre. Il suo intervento sarà rimandato a una nuova data, che verrà comunicata prossimamente.

