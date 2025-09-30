Ottobrata Bargese 2025 a Barge: dal 3 al 7 ottobre giornate tutte da gustare

Ben cinque giorni di puro gusto e divertimento a Barge (CN) per l’edizione 2025 dell’8Brata Bargese!

Segnaliamo subito che il Pala8brata, quest'anno, si troverà presso l'Oratorio di Barge.

Ed ecco cosa vi aspetta giorno per giorno in questa splendida cittadina piemontese:

Sapori di Autunno. Si parte venerdì 3 ottobre con la 11ª Sagra del Fritto Misto e della Castagna, per proseguire Sabato 4 ottobre con i Mundaj e le Frittelle di mele e, sempre sabato, la III Sagra della Porchetta di Messer Banchio. Pranzi di autunno e Cena Animata domenica sera 5 ottobre.

Martedì 7 ottobre sarà protagonista la 16ª Sagra della Bagna Cauda

Rassegne e Mercatini. Dal 4 al 5 ottobre si svolgeranno: la Sagra della Castagna, Sapoti del Monviso e la 1^Rassegna delle Eccellenze Bargesi e della Pietra, mentre domenica 5 ottobre sarà dedicato alla Fiera Artigianale, Hobbistica e dei Prodotti Tipici, ai Vei Meste e al Mercatino Scambio/Baratto.

Lunedì 6 ottobre, invece, la mattina sarà animata dalla Fiera d’Autunno.

Eventi da non perdere. Dal 3 al 5 ottobre si terrà il Raduno di Camper non tralasciando, da venerdì 3 a sabato 4 ottobre, l’occasione di Visite Guidate con il Trenino. Nelle varie giornate, dal 4 e il 5 ottobre, potrete partecipare al Tour dei Beni Ecclesiastici Bargesi, agli Spettacoli Itineranti, Minimongolfiere, la Fattoria Didattica e i Falconieri, gli Sbandieratori di Cherasco e al Banda Musicale di Barge.

Spettacoli e serata di musica per tutti i gusti!



Per prenotazioni fritto misto, porchetta, pranzi e ho bagnacauda: Daniela&Mary Abbigliamento 0175.346523 o Castagno Abbigliamento 348.7632955.

