Torna Boves Stregata 2025: la notte di Halloween più paurosa dell’anno

Torna anche quest’anno l’evento di Halloween più atteso di sempre: Boves Stregata 2025!

Un evento imperdibile per grandi e piccini che potranno trascorre una serata da paura tra giochi, spettacoli mozzafiato, truccabimbi, cartomanti, herbarie e tante altre attrazioni gratuite!

Come sempre l’appuntamento inizierà alle 18,30 del 31 ottobre. Piazza Italia, piazza Borelli, via Roma e via Vian saranno il teatro a cielo aperto di un’edizione da brividi a dimensione di famiglia realizzata grazie alla stretta e preziosa collaborazione tra Comune, pro loco, comitati e associazioni bovesane.

Per tutta la serata sarà possibile cenare o spizzicare golosità grazie alla cucina dei volontari bovesani che proporranno hamburger e patatine, polenta al sugo e ai formaggi, nuggets di pollo, patate fritte, cupette miele e noci, caldarroste, vin brulé, cioccolata e the caldi, birra e bevande varie.

Saranno presenti anche truck con gustose crèpes, zucchero filato, frittelle di mele e tanto altro.

A partire dalle ore 18 ci saranno i truccabimbi gratuiti, pronti a preparare i bambini per una grande serata all’insegna dell’allegria, la cartomante Freja che vi predirà il futuro e , a partire dalle 18,30, i trampolieri Led passeggeranno nella vasta area della festa per stupire grazie alle loro luci e ai costumi brillanti.

Sempre a partire dalle ore 18,30 (e poi alle 20,30 e 22,30), alla Pasticceria degli Orrori in piazza Italia un terribile pasticcere proporrà le sue macabre ricette, divertenti equilibri, grandi illusioni e fantastiche apparizioni.

In via Roma si potrà ammirare la Dama Fantasma e si potranno scoprire pozioni ed elisir con le herbarie. Nella ex Confraternita Santa Croce sin potrà conoscere la mitica famiglia Addams e ammirare e votare i mostri realizzati dai bambini e dai giovani bovesani che hanno partecipato al concorso!

In via Vian, Daniele, lo scienziato pazzo, intratterrà i più piccoli con giochi e animazioni da non perdere!

In piazza Borelli l’associazione Sportime farà un’esibizione da brividi e coinvolgerà i presenti in danze macabre per grandi e piccini.

Sempre in piazza Borelli aprirà il terrificante Hotel Cortez curato nei minimi dettagli da Carola e Alessandro. Un percorso horror consigliato ai meno sensibili. Maschere terrificanti, scenografie paurose e rumori da brividi infatti sapranno spaventare anche i più coraggiosi! Provare per credere!

All’interno dell’auditorium Borelli La Compagnia degli Episodi di Elide Giordanengo proporrà il teatro della paura per grandi e piccini.

Alle ore 19,30 e 21,30 in piazza Italia si terranno due spettacoli da brividi con L’Horror Circus Show. Acrobati e giocolieri incanteranno i presenti con la loro bravura e la magia di Halloween grazie anche all’incredibile scenografia del castello degli orrori.

Nella stessa postazione, alle ore 23,30, chiuderà in grande la serata di festa lo spettacolo “Horror Fire Show”, un incredibile spettacolo di fuoco da non perdere per finire in bellezza la serata più paurosa dell’anno.

In caso di maltempo l'evento si terrà al mercato del fagiolo.