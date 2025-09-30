Torre Mondovì: il presidente Robaldo all’inaugurazione della mostra “I volti di un paese” a

Sabato pomeriggio 27 settembre il presidente della Provincia Luca Robaldo ha rappresentato l’Ente all’inaugurazione della mostra “I volti di un paese”, allestita nella suggestiva cornice dell’ex Confraternita di frazione Piazza a Torre Mondovì.

L’esposizione raccoglie 30 scatti in bianco e nero del fotografo professionista Lorenzo Avico, che dal 2005 ad oggi ha immortalato con il suo obiettivo i volti e gli sguardi di tanti torresi: dal ferroviere al fabbro, dalla maestra di scuola fino all’attuale sindaco Andrea Giaccone. Le fotografie restituiscono uno spaccato autentico della vita del paese, che ha partecipato numeroso all’evento inaugurale.

«Questa mostra è un esempio di come la comunità possa essere coinvolta in un progetto culturale che diventa occasione di incontro: 30 ritratti fotografici di altrettanti cittadini, che raccontano l’identità e la memoria collettiva di Torre Mondovì», ha dichiarato il presidente Robaldo.