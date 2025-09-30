Consulta delle famiglie ad Alba, il consigliere Boeri: “Troppi ritardi nella costituzione”

La mancata operatività della Consulta delle famiglie è stata al centro di una nuova interrogazione del consigliere Domenico Boeri, che ha lamentato i ritardi rispetto ad altri organismi già costituiti.

“Il regolamento è stato modificato a febbraio, ma mentre la Consulta delle pari opportunità ha iniziato a lavorare, su quella delle famiglie non si hanno notizie. È un organo importante, va costituito subito”, ha sottolineato Boeri. L’assessora alle Politiche Sociali Donatella Croce ha chiarito: “Il regolamento è stato aggiornato per allargare la partecipazione a nuove associazioni. Le lettere di convocazione sono in spedizione: entro 15-20 giorni avremo i rappresentanti designati e la Consulta potrà eleggere il presidente e avviare i lavori”.

Boeri ha ribadito l’urgenza: “Questi organismi hanno senso solo se operativi: non basta approvarli, bisogna farli funzionare. La Consulta può aiutare la città a sostenere la famiglia in tutte le sue dimensioni”.