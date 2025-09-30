Pista di pattinaggio ad Alba, si torna in piazza San Giovanni nonostante le petizioni dei residenti

Piazza San Giovanni tornerà ad accogliere la pista di pattinaggio invernale. Una scelta che riapre vecchie tensioni: da un lato le petizioni dei residenti che da anni chiedono lo spostamento della struttura, dall’altro la volontà dell’amministrazione di non rinunciare a un’attrazione che, secondo il sindaco, mantiene vivo il cuore del centro storico durante le feste.

Il consigliere di minoranza Lorenzo Barbero ha presentato per la terza volta un’interrogazione chiedendo se fosse stata individuata una collocazione alternativa.

Il sindaco Alberto Gatto ha spiegato che, nonostante l’anno scorso la pista non fosse stata installata a causa del cantiere su Palazzo Marro, quest’anno la situazione è diversa: “Erano state proposte anche altre collocazioni, ma il gestore ha posto come condizione di restare in piazza San Giovanni. Oggi i ponteggi del palazzo sono stati smontati e la titolare della pista ha già presentato le pratiche per tornare in quella zona. Lo scorso anno, senza la pista, la piazza era apparsa più spoglia, meno viva e meno frequentata nel periodo natalizio”.

Barbero ha replicato con fermezza: “Mi aspettavo un’amministrazione più attenta all’ascolto dei cittadini. Davanti a petizioni motivate, l’Amministrazione si è rimessa al volere del gestore, quando invece poteva imporsi e trovare un’alternativa. Anche senza pista la piazza resta viva e i locali continuano a lavorare: si potevano valorizzare altre zone senza arrecare danni ai residenti”.