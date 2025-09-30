“Aggiungi un PASTO a tavola”: Ascom Bra e CrSavigliano unite per sostenere le famiglie in difficoltà

Con la partecipazione all’edizione 2025 di Cheese è ufficialmente partito il progetto “Aggiungi un PASTO a tavola”, promosso da Ascom Bra e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, in collaborazione con l’associazione di volontariato SOS Bra Chiama Bra ODV.

L’iniziativa è stata presentata all'interno dello stand “Bra’s - Il Festival della Salsiccia, del Formaggio, del Pane e del Riso di Bra”, dove ha trovato grande attenzione e partecipazione da parte del pubblico. Il progetto nasce come risposta concreta all’appello lanciato da “SOS Bra chiama Bra”, per sostenere numerose famiglie del territorio – in particolare quelle con più figli – che faticano ad arrivare a fine mese e spesso si trovano nella difficile situazione di non poter garantire un pasto completo ogni giorno.

Cuore dell’iniziativa è il meccanismo “Insieme per tre”: per ogni euro donato, grazie al supporto di Ascom Bra e Banca CRSavigliano, la somma verrà triplicata, fino al raggiungimento dell’obiettivo di 3.000 euro complessivi. Donare è semplice e immediato: basta inquadrare il QR Code di Satispay presente nei materiali informativi dell’iniziativa. Anche un piccolo contributo – uno, due o tre euro – può fare la differenza e trasformarsi in un gesto concreto di aiuto per chi è in difficoltà.

Il presidente di SOS Bra, Nino Dutto, sottolinea con soddisfazione l’ottimo riscontro ricevuto durante i giorni di Cheese: «Aggiungi un pasto a tavola” è stato valutato molto positivamente dai numerosi cittadini che si sono fermati alla nostra postazione. Il loro interesse e la loro sensibilità ci fanno ben sperare. Siamo convinti che queste prime giornate rappresentino soltanto il seme di un progetto più ampio, destinato a crescere e a dare frutti importanti nei prossimi mesi».

Anche il direttore di Confcommercio Ascom Bra, Luigi Barbero, evidenzia il valore dell’iniziativa: «Siamo orgogliosi di partecipare con impegno al progetto “Insieme per tre”, che dimostra come, nella nostra comunità, anche un piccolo gesto possa generare un impatto significativo. È un esempio concreto di solidarietà, che ci ricorda quanto sia importante unirsi per aiutare chi si trova in difficoltà. Come Ascom Bra crediamo fortemente in questo tipo di iniziative e ci impegneremo a farle crescere».

Infine, anche il presidente della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Francesco Osella, ha voluto ribadire l’importanza del sostegno alle fasce più fragili della popolazione: «Con Cheese si è avviato un progetto che guarda con attenzione e umanità alle famiglie in difficoltà. È stato un buon inizio, ma siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Come banca CRSavigliano continueremo nei prossimi giorni a promuovere e sostenere l’iniziativa, perché crediamo nel suo valore e nella sua capacità di generare un impatto positivo e duraturo nella nostra comunità».

Il progetto “Aggiungi un PASTO a tavola” proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori momenti informativi e di raccolta fondi, coinvolgendo cittadini, imprese e istituzioni in uno sforzo collettivo di solidarietà.

Per maggiori informazioni o per aderire all’iniziativa:

SOS BRA CHIAMA BRA ODV

Tel. 0172/412413 – Cell. 329/7938862 - Sito: www.sosbra.it - Email: info@sosbra.it