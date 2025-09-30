 / Solidarietà

Solidarietà | 30 settembre 2025, 11:12

“Aggiungi un PASTO a tavola”: Ascom Bra e CrSavigliano unite per sostenere le famiglie in difficoltà

Al via il progetto solidale realizzato in collaborazione con l’associazione di volontariato SOS Bra Chiama Bra. Per ogni euro donato, grazie al supporto dei due sponsor, la somma verrà triplicata, fino al raggiungimento dell’obiettivo di 3.000 euro complessivi

La presentazione dell'iniziativa a Cheese

Con la partecipazione all’edizione 2025 di Cheese è ufficialmente partito il progetto “Aggiungi un PASTO a tavola”, promosso da Ascom Bra e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, in collaborazione con l’associazione di volontariato SOS Bra Chiama Bra ODV.

L’iniziativa è stata presentata all'interno dello stand “Bra’s - Il Festival della Salsiccia, del Formaggio, del Pane e del Riso di Bra”, dove ha trovato grande attenzione e partecipazione da parte del pubblico. Il progetto nasce come risposta concreta all’appello lanciato da “SOS Bra chiama Bra”, per sostenere numerose famiglie del territorio – in particolare quelle con più figli – che faticano ad arrivare a fine mese e spesso si trovano nella difficile situazione di non poter garantire un pasto completo ogni giorno.

Cuore dell’iniziativa è il meccanismo “Insieme per tre”: per ogni euro donato, grazie al supporto di Ascom Bra e Banca CRSavigliano, la somma verrà triplicata, fino al raggiungimento dell’obiettivo di 3.000 euro complessivi. Donare è semplice e immediato: basta inquadrare il QR Code di Satispay presente nei materiali informativi dell’iniziativa. Anche un piccolo contributo – uno, due o tre euro – può fare la differenza e trasformarsi in un gesto concreto di aiuto per chi è in difficoltà.

Il presidente di SOS Bra, Nino Dutto, sottolinea con soddisfazione l’ottimo riscontro ricevuto durante i giorni di Cheese: «Aggiungi un pasto a tavola” è stato valutato molto positivamente dai numerosi cittadini che si sono fermati alla nostra postazione. Il loro interesse e la loro sensibilità ci fanno ben sperare. Siamo convinti che queste prime giornate rappresentino soltanto il seme di un progetto più ampio, destinato a crescere e a dare frutti importanti nei prossimi mesi».

Anche il direttore di Confcommercio Ascom Bra, Luigi Barbero, evidenzia il valore dell’iniziativa: «Siamo orgogliosi di partecipare con impegno al progetto “Insieme per tre”, che dimostra come, nella nostra comunità, anche un piccolo gesto possa generare un impatto significativo. È un esempio concreto di solidarietà, che ci ricorda quanto sia importante unirsi per aiutare chi si trova in difficoltà. Come Ascom Bra crediamo fortemente in questo tipo di iniziative e ci impegneremo a farle crescere».

Infine, anche il presidente della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Francesco Osella, ha voluto ribadire l’importanza del sostegno alle fasce più fragili della popolazione: «Con Cheese si è avviato un progetto che guarda con attenzione e umanità alle famiglie in difficoltà. È stato un buon inizio, ma siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Come banca CRSavigliano continueremo nei prossimi giorni a promuovere e sostenere l’iniziativa, perché crediamo nel suo valore e nella sua capacità di generare un impatto positivo e duraturo nella nostra comunità».

Il progetto “Aggiungi un PASTO a tavola” proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori momenti informativi e di raccolta fondi, coinvolgendo cittadini, imprese e istituzioni in uno sforzo collettivo di solidarietà.

Per maggiori informazioni o per aderire all’iniziativa:
SOS BRA CHIAMA BRA ODV
Tel. 0172/412413 – Cell. 329/7938862 - Sito: www.sosbra.it - Email: info@sosbra.it

