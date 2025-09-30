BASKET GIOVANILE / le Pantere sfiorano il podio al torneo "Dado Scotta"

Le Pantere di coach Gallo-Sbrozzi hanno partecipato alla settima edizione del torneo "Dado Scotta", organizzato dai Gators, che ha visto protagoniste 10 squadre divise in due gironi.

Prima giornata: luci e ombre nel girone

Nella fase a gironi di sabato 28 settembre, i giovani saviglianesi hanno subito impresso il loro ritmo. L'esordio è stato travolgente contro Borgomanero, travolto 76-24 (12-4).

La mattinata è proseguita con una sfida equilibratissima contro Bra, risolta 47-30 (8-8) grazie a una prova corale di grande spessore. Nel pomeriggio, altro successo di misura contro Cuneo 36-31 (9-7), strappato nell'ultimo periodo.

La giornata si è chiusa con l'unica battuta d'arresto: contro la favorita Chieri, dopo un primo quarto dominato 16-6, le Pantere hanno subito un black-out nei successivi tre periodi, cedendo 6-10 e classificandosi seconde nel girone.

Domenica: la finale per il terzo posto

La finale per il terzo-quarto posto ha visto le Pantere affrontare Saluzzo in una gara tiratissima. Dopo un avvio sottotono, i bianco-rossi hanno reagito nel secondo periodo, ma l'alternanza di momenti positivi e passaggi a vuoto ha portato a un pareggio 8-8. Nel conteggio progressivo, tuttavia, Savigliano ha perso per sole tre lunghezze (30-33).

Un bilancio comunque positivo

Nonostante il quarto posto finale, il torneo ha evidenziato il potenziale della squadra saviglianese. Al netto di alcuni momenti di black-out, le giovani Pantere hanno dimostrato carattere, determinazione e un'ottima intesa di squadra, elementi su cui costruire il prosieguo della stagione.