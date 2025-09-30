BASKET / Serie C: le Pantere dominano all'esordio, Novara travolta 105-67

Parte con il piede giusto la stagione della Cogal Savigliano, che travolge il College Basketball Novare con un perentorio 105-67 (25-15, 25-26, 28-15, 27-11). Un esordio convincente per le Pantere, che hanno ripreso il cammino in regular season esattamente come l'avevano concluso: dominando sul parquet.

La formazione biancorossa ha immediatamente preso in mano le redini del match, creando un primo break di una decina di punti. Il College, squadra molto giovane, ha tentato la reazione nel secondo quarto con Giustina e Hidalgo, riportandosi a contatto, ma senza mai impensierire realmente gli ospiti.

«Siamo partiti con il piglio giusto e abbiamo subito creato il gap necessario – analizza coach Siclari –. Nel secondo periodo loro hanno trovato fiducia e si sono riavvicinati, ma siamo sempre rimasti in controllo. Dopo l'intervallo abbiamo ripreso a macinare gioco e il +38 finale è la logica conseguenza della nostra superiorità».

Spiccano le prestazioni di Abrate (20 punti) e Gioda (21), mattatori dell'incontro. Da segnalare anche l'esordio in campionato del giovanissimo Carlo Robutti, classe 2008, che ha trovato i suoi primi punti in Serie C. Doppia cifra anche per Bonatti (13) e Inglese (14).

Le Pantere torneranno sul parquet amico del PalaFerrua sabato 5 ottobre alle 21.15 per la seconda giornata. Avversario di turno sarà Cerealterra Ciriè, reduce dalla vittoria all'esordio contro Abet Bra. Un test già importante per misurare le ambizioni saviglianesi in questa nuova stagione.

Il tabellino

Cogal Savigliano: Romerio 9, Bonatti 13, Origlia 5, Agbogan 6, Abrate 20, Robutti 2, Pulina 6, Inglese 14, Giorsino, Amateis 7, Molinario 2, Gioda 21. All.: Siclari