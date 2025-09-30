CICLISMO / La cuneese Erica Magnaldi e il samperese Thomas Bernardi convocati per gli Europei

Sono passate poche ore dalla fine dei Mondiali in Ruanda e per la grande carovana del ciclismo è già tempo di pensare al Campionato Europeo. La rassegna continentale, in programma da mercoledì 1° ottobre a domenica 5, si svolgerà in Francia nel dipartimento della Drome-Ardeche.

Se nell’appuntamento africano la provincia di Cuneo era ben rappresentata dall’albese Matteo Sobrero (elite) e dal piaschese Pietro Mattio (under23), anche nella rassegna transalpina non mancheranno i ciclisti della Granda. Sono stati infatti convocati per l’appuntamento francese Erica Magnaldi (elite) e Thomas Bernardi (junior).

Per Erica Magnaldi si tratta della seconda partecipazione all’Europeo, dopo l’edizione di Trento 2021 conclusa al 24° posto. La classe 1992 ha in passato preso il via anche a tre rassegne iridate: Innsbruck 2018 (20a), Imola 2020 (65a) e Zurigo 2024 (56a).

Per la portacolori della UAE Team ADQ si tratta di una convocazione conquistata “sul campo” grazie a quella che, probabilmente, è stata la sua miglior stagione in carriera. Per lei da segnalare i due successi gravel in altrettante gare (tra cui il Campionato Europeo in Abruzzo il 21 settembre) e il ritorno alla vittoria su strada lo scorso aprile al GP de Chambery.

Insieme alla 33enne di Cuneo, il CT Marco Velo ha selezionato Letizia Borghesi, Elena Cecchini, Eleonora Camilla Gasparrini, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Barbara Malcotti, Greta Marturano, Soraya Paladin, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel.

A rappresentare la provincia Granda ci sarà anche il 2007 Thomas Bernardi, ciclista della squadra lombarda Team F.lli Giorgi ma originario di Sampeyre. Per lui si tratta della prima partecipazione ad un evento internazionale di tale livello con la Nazionale.

[Thomas Bernardi vittorioso sul Ghisallo, profilo ig teamgiorgi]

Per il 18enne quest’anno già tre sigilli: a luglio si è imposto al GP “Sportivi Loria”, ad agosto ha vinto la “Coppa Valle Grana” a Caraglio e infine lo scorso week end, domenica 28 settembre, ha trionfato nella Olgiate-Ghisallo, salita storica del ciclismo italiano.

Oltre al giovane cuneese, il CT Edoardo Salvoldi ha convocato Mattia Agostinacchio, Roberto Capello, Riccardo Colombo, Riccardo Del Cucina, Ruben Ferrari, Davide Frigo, Mattia Gagliardoni, Alessio Magagnotti, Luca Morlino, Michele Pascarella e Giacomo Rosato.

In questo inizio autunno, dedicato agli appuntamenti internazionali (quest’anno tutti per scalatori), non ha trovato spazio in Nazionale Elisa Balsamo. Nel finale di stagione, la sprinter peveragnese si concentrerà dunque sugli ultimi appuntamenti con la Lidl-Trek.