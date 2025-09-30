CICLISMO / Vigor Cycling Team Piasco, tanti piazzamenti e un trofeo

Vittoria sfiorata, sono già otto in cantiere finora, per Luca Gugnino, talentuoso portacolori della Vigor Cycling. Nella gara comasca per allievi da Albese alla Madonna del Ghisallo, luogo iconico per gli appassionati della due ruote, l'atleta di Boves ha infatti conquistato il secondo posto.

Domenica prossima Luca Gugnino sarà in lizza in un'altra competizione di grande blasone per la categoria e nuovamente in salita, ovvero la 68ª Lugo-San Marino, da lui già vinta nell'edizione del 2024.

Insieme a Gugnino nella corsa del Ghisallo hanno preso parte anche Tomas Lantermino e Jacopo Galfrè, autori di alcuni allunghi di breve durata e classificati sul traguardo rispettivamente in 27ª e 29ª posizione. Risultati che per il terzetto guidato dai diesse Salvo Cirlincione e Gianfranco Latermino, hanno valso l'assegnazione del trofeo, quale miglior squadra classificata tra i primi dieci dell'ordine d'arrivo.

Altri piazzamenti per i corridori della società presieduta da Claudio e Silvio Mattio sono arrivati anche dall'ultima corsa stagionale piemontese disputata a Ovada, nell'Alessandrino. La formazione pilotata dal direttore sportivo Michele Ancona, ha sfiorato il podio negli Esordienti del primo anno con l'intraprendente Jacopo Altare, già in evidenza sin dalle prime battute con un tentativo di fuga, e quarto alla fine sotto lo striscione d'arrivo.

Anche Gioele Barra e Fabio Marino hanno gareggiato da protagonisti, il primo mettendosi in mostra con ripetuti scatti, il secondo con un attacco portato negli ultimi chilometri di gara. Ha lavorato invece per la squadra Jacopo Martino, che ha concluso in gruppo.

Il team dei partenti in maglia Vigor si è completato con Tommaso Capello.



