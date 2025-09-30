MOTORI / Patetta-Alocco al Rally di Santo Stefano Belbo per chiudere in bellezza la stagione

Sarà al via dell’ultimo appuntamento del Challange Rally Zone 1 l’equipaggio composto da Sergio Patetta e Alessandro Alocco. L’affiatato duo si presenterà infatti al 7°Rally di Santo Stefano Belbo per cercare di ottenere un bel risultato in una stagione dall’andamento altalenante, in cui ha ottenuto vittorie entusiasmanti intervallate da qualche ritiro di troppo.

“Useremo la solita Peugeot 208 Rally4/R2 preparata dalla Lanterna Corse, appoggiati dalla Scuderia La Superba – Sportforever. Purtroppo non abbiamo più molte ambizioni di campionato, ma per noi è una gara speciale, dato che si svolge molto vicino a dove sono cresciuto. Ci auguriamo di finire positivamente questa stagione 2025, le persone che ci hanno supportato meriterebbero un bel risultato da dedicare loro”, conferma il pilota di Neive.