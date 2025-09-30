Una giornata di pesca, inclusione e sorrisi al Lago di Giurdan

“E adesso sono capace a fare anche questo!” (cit.) È con questa frase, semplice ma carica di emozione, che si può riassumere lo spirito della giornata vissuta venerdì scorso al Lago di Giurdan, a Boves, da un gruppo di ospiti delle Comunità Ischiator e Corborant, afferenti al Dipartimento di Salute dell’ASL CN1.

Accompagnati dai soci del lago e dagli istruttori di Cavallo Centro SPORT, i partecipanti hanno potuto avvicinarsi per la prima volta al mondo della pesca sportiva, sperimentando un’attività nuova o, per alcuni, riscoprendo una passione messa da parte.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra enti del territorio e alla volontà condivisa di fare rete, ha saputo coniugare inclusione, benessere e divertimento, in un contesto naturale di grande bellezza.

La giornata ha avuto come obiettivo principale quello di favorire la partecipazione attiva e l’integrazione delle persone con disabilità, offrendo loro l’opportunità di mettersi alla prova, socializzare e vivere un’esperienza all’aria aperta. La pesca sportiva si è rivelata uno strumento prezioso, capace di unire concentrazione e tranquillità, valorizzando competenze individuali in un clima di accoglienza e condivisione.

Determinante il ruolo degli istruttori FIPSAS e dei soci del lago, che con pazienza e competenza hanno guidato ogni fase dell’esperienza: dalla preparazione dell’attrezzatura, fino al primo lancio della lenza. Un sostegno fondamentale che ha permesso a ogni partecipante di sentirsi parte attiva e protagonista.

L’evento si è concluso in un’atmosfera di festa, con una simbolica premiazione per tutti i presenti, accompagnata da caldarroste, bibite, dolci e tanti sorrisi. Un momento conviviale che ha rafforzato il senso di comunità e lasciato un ricordo positivo in tutti i partecipanti.

Un sentito ringraziamento va a Lago di Giurdan, Cavallo Centro SPORT, all’istruttore Bernardino Dalmasso (FIPSAS), e ai partner Acqua Sant’Anna e Dulcioliva per il supporto e la condivisione di valori fondamentali come inclusione, collaborazione e benessere.

Una giornata speciale che conferma quanto esperienze semplici, a contatto con la natura, possano avere un impatto profondo sulla qualità della vita e sul percorso di crescita di ogni persona.