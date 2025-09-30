Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: "Dopo 17 anni strade diverse"

(Adnkronos) -

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni insieme. A darne la notizia è stato lo stesso conduttore di Temptation Island che sui social ha condiviso una storia in cui ha comunicato la fine della loro relazione.

"È da un po'... dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", queste le parole di Bisciglia che ufficializzano la rottura. Anche Camassa ha comunicato la notizia sui social con parole simili: "Dopo 17 anni intensi e pieni di vista insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene". Messaggi che riflettono rispetto e affetto reciproci.

La coppia si era conosciuta poco dopo la partecipazione al Grande Fratello di Bisciglia, e da allora non si era mai separata. I due non si sono mai sposati e non hanno avuto figli, ma il loro legame è stato a lungo considerato solido e profondo. La decisione, stando alle dichiarazioni, sarebbe maturata da tempo. A restare però è l'affetto che li ha uniti per oltre 17 anni.