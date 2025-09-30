Panariello compie 65 anni, Carlo Conti: "Siamo sempre gli stessi come 40 anni fa"

(Adnkronos) -

Giorgio Panariello spegne oggi, martedì 30 settembre, 65 candeline e l'amico di una vita Carlo Conti lo festeggia su Instagram. In un post, infatti, il conduttore di 'Tale e Quale Show', il programma ricominciato venerdì scorso su Rai1, gli fa gli auguri lasciandosi andare all'ironia: "La vista si abbassa … il colesterolo si alza… il tempo passa… ma noi siamo sempre gli stessi come 40 anni fa quando ci siamo conosciuti. Buon compleanno Giorgio. Ps: e tra 40 anni ancora così", scrive Conti allegando una fotografia che ritrae insieme i due amici toscani.

Panariello è nato a Firenze il 30 settembre del 1960 ma è di origini napoletane. Ha cominciato la sua carriera di comico negli anni Novanta insieme ad Antonio Albanese, Aldo, Giovanni e Giacomo, Leonardo Pieraccioni nella 'scuderia' del produttore Vittorio Cecchi Gori. Nel corso della carriera ha recitato in molti film - l'ultimo dei quali è 'Incanto' con Vittoria Puccini per la regia di Pier Paolo Paganelli - dando vita a numerosi spettacoli, tra cui 'Panariello, Conti, Pieraccioni - Lo Show', trasmesso in televisione su Rai1 nel febbraio del 2020 e 'Lui è peggio di me' arrivato su Rai3 nel febbraio del 2021. Panariello ha impersonato numerosi personaggi sia reali sia immaginari tra i quali Magic Alberta, Mario il bagnino, Merigo, Simone, Renato Zero, Lello Splendor. Ora fa parte della giuria di 'Tale e Quale Show'.