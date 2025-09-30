Ucraina, raid russo su Sumy: uccisa famiglia di 4 persone, 2 erano bambini

(Adnkronos) - Una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale, Oleg Grygorov, secondo cui i russi hanno colpito un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna. "I soccorritori hanno trovato sotto le macerie i corpi delle quattro vittime, i genitori e i loro bambini di 4 e 6 anni", ha scritto Grygorov su Telegram, parlando di "una terribile e irreparabile perdita per l'intera comunità".
martedì 30 settembre
lunedì 29 settembre
