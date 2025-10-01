Cinque medaglie per il Team Aniello ai Campionati Italiani di Gym Boxe

Due campioni italiani, due vicecampioni italiani e un bronzo, praticamente cinque medaglie con sei atleti partecipanti. Il maestro Aniello Flauto del “Team Aniello-Boxing Open Space” è tornato dai Campionati Italiani Assoluti di Gym boxe di Cattolica con un palmares di assoluto rilievo.

Si sono laureati campioni italiani Yahya Alami (di Fossano, tricolore della categoria Junior 57 kg) e il saviglianese Olti Shtjefni (categoria Junior 69 kg). I due vicecampioni italiani sono il fossanese Khaly Tha Papa (Senior -81) e Marco Donnarumma di Savigliano (Junior 52 kg) anche se i due verdetti hanno lasciato spazio a qualche ragionevole dubbio. Andrea Capello, di Genola, ha ottenuto un’onorevole medaglia di bronzo.

L’Amministrazione Comunale di Savigliano ha voluto premiare gli atleti durante il recente Consiglio Comunale e il Sindaco Antonello Portera ha consegnato direttamente nelle mani degli emozionati atleti cinque pergamene con espresso l’orgoglio della Città per questi eccellenti risultati.

CAMPIONE ITALIANO Junior -57 kg: Yahya Alami, ha 17 anni ed è nato a Savigliano, attualmente frequenta il quinto anno di elettrotecnica e meccanica presso la scuola "IPSIA Guala", si allena all’Open Space di Savigliano, con la quale ha portato a casa il titolo regionale e italiano. Ha sempre vissuto con la sua famiglia di origini marocchine. Abita a Fossano.

CAMPIONE ITALIANO Junior -69 kg: Olti Shtjefni, ha 17 anni e frequenta il terzo anno di manutenzione al Cravetta Marconi. È nato a Savigliano da una famiglia di origini Albanesi. Medaglia d’oro e campione regionale e medaglia d’oro e campione Italiano 2025. Abita a Savigliano

VICECAMPIONE ITALIANO Junior -52 kg: Marco Donnarumma, ha 15 anni e vive a Savigliano. Frequenta il secondo anno dell’Istituto Vallauri di Fossano. È campione regionale 2025, medaglia d’oro, e vice campione italiano medaglia d’argento. La sua esperienza in palestra è iniziata 7 anni fa, dove è nata la passione per la Boxe. Questo percorso lo ha aiutato a sviluppare importanti abilità come la disciplina, la determinazione e la gestione del tempo. Speradi continuare quest’attività con impegno e costanza insieme al Team Aniello. Abita a Savigliano.

VICECAMPIONE ITALIANO Senior -81kg: Taha Papa Khaly. Anno: 2001. Età:24 anni. Origini senegalesi in Italia dal 2004. Lavora come montatore meccanico presso lo stabilimento Alstom a Savigliano. Abita a Genola.

MEDAGLIA BRONZO ITALIANI Master 69kg: Andrea Capello, ha 45 anni ed è un formatore presso il Centro Cnos-Fap di Fossano. Vive a Genola e ha tre figli. Medaglia d’oro ai campionati regionali 2025 e medaglia di bronzo ai campionati nazionali 2025. Abita a Genola