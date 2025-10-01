La Dea Bendata sceglie il Casinò di Sanremo: pioggia di vincite e montepremi record!

Il Drappo nero sul tavolo del Texas Hold’em Poker e la vincita di € 168.500 da parte di un giocatore ligure è stata la punta di diamante del mese di settembre, dove la Dea Fortuna ha dispensato “a piene mani” ricchi premi ai visitatori delle sale del Casinò.

Dopo “la scala reale di picche” vincente, sempre sui tavoli dell’Hold’em Poker è stato realizzato un jackpot da € 26.000, ottenuto con un poker di regine da un turista affezionato alla Riviera di Ponente.

Non sono mancati i festeggiamenti anche nelle sale delle slot machines, dove sono state installate dodici nuove slot per aumentare lo svago dei visitatori e le possibilità di divertimento e di centrare jackpot. Il Montepremi mensile erogato, frutto di centinaia di premi, ha raggiunto quota € 1.000.000. Tra i più interessanti quello realizzato da una simpatica signora francese che è tornata a casa con € 25.200 dopo aver giocato ad una slot che funziona con un centesimo di euro. Dall’inizio dell’anno sono stati consegnati alle slot machines premi del valore superiore a € 5000 per complessivi € 10,4 milioni.

Le sale sono state visitate da 16.400 clienti che hanno portato le presenze annuali a superare le 181.000 unità. Hanno inciso su questi numeri anche i tornei giornalieri di Poker inseriti nel Texas Poker Series, che continueranno per tutto il mese di ottobre e che culmineranno dal 21 al 26 ottobre con il Sanremo Poker Cup Silver Edition, una formula che sta già registrando numerose adesioni. C’è inoltre grande attesa per il grande evento pokeristico di novembre: le World Series of Poker Circuit (WSOP) torneranno dal 21 novembre al 1° dicembre. Il mese appena concluso è stato costellato da manifestazioni che hanno riscontrato il gradimento della clientela e del pubblico. È stata organizzata la mostra “Omaggio al Principe Ranieri III di Monaco”, inaugurata dal Principe Alberto, esposizione che è stata visitata da più di mille persone. Tra queste moltissimi francesi che si sono poi riversati nelle sale da gioco. L’evento, protratto per dieci giorni, ha richiamato visitatori da tutta la Liguria e dal Basso Piemonte. Numerose le cene di gala organizzate nell’ambito delle manifestazioni sportive che hanno avuto un respiro internazionale e che hanno coinvolto centinaia di presenze. Tra queste i gala legati al Sanremo Padel Tour e all’International Italian Dragon Cup 2025, a cui hanno partecipato sportivi di grande levatura, che hanno decretato il successo dell’evento. Sono state, altresì molto apprezzate le serate “over booking” con gala allietati da artisti ecclettici e di consolidata professionalità, che hanno caratterizzato il programma estivo della Casa da Gioco. L’ultimo spettacolo del cartellone per l’estate è stato affidato a un musicista trasformista tra i più richiesti: Dario Ballantini con la Gianni Caltran Band.

Concluso il ciclo estivo il programma autunnale propone per il 4 ottobre una splendida “Serata Spagnola” in collaborazione con chef Fabiano Biamonti al Roof Garden, un mixer di musica e sapori mediterranei. “Si tratta di momenti di aggregazione di grande importanza che qualificano la capacità di ospitalità della Casa da Gioco, moltiplicatori di presenze anche nelle sale, strumento per consolidare il brand aziendale nelle più diversificate aeree di interesse. Concludendo ringraziamo i dipendenti per l’impegno profuso teso a realizzare questi importanti risultati, diamo il benvenuto ai nostri visitatori per cui stiamo preparando sempre nuovi momenti di divertimento e ci congratuliamo con i numerosi fortunati clienti, ricordando che bisogna sempre giocare in modo responsabile.” Affermano i componenti del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo. A coronare il mese di settembre gli incassi: Gli introiti totali sono stati € 4,5 milioni (+7% rispetto allo stesso mese di 2024) di cui € 715.000 ai Giochi Tradizionali e € 3.854.000 alle slot machines, che hanno portato l’incasso annuale 2025 a quota € 43,8 milioni (+13% rispetto ai primi nove mesi del 2024).