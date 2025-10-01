Mondovì, torna l'Unidea: 43 anni di cultura per tutti

L' Università degli Adulti di Mondovì (Unidea) sta per iniziare un nuovo anno accademico, quarantatreesimo della serie: un traguardo importante per un’iniziativa generosa di proposte e di stimoli sul piano culturale e sociale e sempre aperta a tutti. Incontri da metà ottobre a metà maggio ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 nella consueta Sala Comunale Conferenze di corso Statuto (Sala Scimé) generosamente concessa dal Comune.

Primo appuntamento giovedì pomeriggio 16 ottobre con la presentazione del programma, la raccolta delle adesioni e la prima conversazione. Gli altri dettagli verranno divulgati prossimamente, con un invito agli amici dell’Unidea perché comincino ad avvisare anche altri.