A Prazzo falconeria e sostenibilità: laboratorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira

Sabato 4 ottobre alle ore 15.00 l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, in collaborazione con il Comune di Prazzo, la Pro Loco Prazzo e l’Associazione Chaliar, propone il Laboratorio di sostenibilità ambientale sul tema della falconeria.
Il Laboratorio tenuto dal gruppo falconieri “La Torre” intende avvicinare i partecipanti a questi uccelli che hanno un ruolo così importante nella conservazione delle specie.
Nel laboratorio saranno trattati i seguenti argomenti:
- biologia degli uccelli da presa
- storia della Falconeria in Italia, dal medioevo ad oggi
- la falconeria a servizio della conservazione delle specie
- presentazione dei rapaci presenti
Seguiranno:
- dimostrazione di volo
- attività interattive con i partecipanti.
L’appuntamento è per le ore 15.00 a Prazzo presso il campo sportivo.
L’iniziativa di sostenibilità ambientale rientra all’interno dei “Percorsi didattici & Laboratori dell’Ecomuseo dell’ALta Valle Maira”.