Eventi | 01 ottobre 2025, 17:25

A Prazzo falconeria e sostenibilità: laboratorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira

Sabato 4 ottobre alle 15 al campo sportivo, il gruppo “La Torre” presenta rapaci e tecniche di falconeria con focus su conservazione, dimostrazione di volo e attività interattive per il pubblico

Sabato 4 ottobre alle ore 15.00 l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, in collaborazione con il Comune di Prazzo, la Pro Loco Prazzo e l’Associazione Chaliar, propone il Laboratorio di sostenibilità ambientale sul tema della falconeria.

Il Laboratorio tenuto dal gruppo falconieri “La Torre” intende avvicinare i partecipanti a questi uccelli che hanno un ruolo così importante nella conservazione delle specie.

Nel laboratorio saranno trattati i seguenti argomenti:

  • biologia degli uccelli da presa
  • storia della Falconeria in Italia, dal medioevo ad oggi
  • la falconeria a servizio della conservazione delle specie
  • presentazione dei rapaci presenti

Seguiranno:

  • dimostrazione di volo
  • attività interattive con i partecipanti.

L’appuntamento è per le ore 15.00 a Prazzo presso il campo sportivo.

L’iniziativa di sostenibilità ambientale rientra all’interno dei “Percorsi didattici & Laboratori dell’Ecomuseo dell’ALta Valle Maira”.

cs

