Alba vista dall'alto: visite guidate sul doppio campanile della Cattedrale

Nel mese di ottobre in occasione della 95° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il MUDI sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 18.30 con orario continuato.

Sabato 11 ottobre sarà possibile salire sul doppio campanile della Cattedrale di San Lorenzo di Alba.

Nell’articolata storia architettonica della cattedrale, la presenza del campanile del XII secolo è già un elemento notevole, che diventa ancora più straordinario se si ha la possibilità di scoprire la struttura interna: una seconda torre databile alla fine del X secolo è infatti racchiusa dalle murature del campanile esterno. Le guide del Museo Diocesano vi offrono l’opportunità di scoprire la sorprendente struttura campanaria, accompagnandovi con una visita guidata attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza. Salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre e da qui si può ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”. Sarà inoltre possibile visitare il percorso archeologico sotto la Cattedrale e il lapidario, e scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città, riportate alla luce grazie agli scavi archeologici condotti a partire dal 2007.

Il pomeriggio si concluderà, per tutti i partecipanti, con una merenda nel giardino della canonica del Duomo per degustare prodotti del territorio. Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail mudialba14@gmail.com